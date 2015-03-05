Koşu bandı ömür biçiyor

ABD’DEKİ Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Michael Blaha’nın başını çektiği ekip, yaşları 18-96 arasında değişen 38 bin kişinin spor ve sağlık kayıtlarını 5 yıl boyunca inceledi.

Habertürk’ün haberine göre; ekip araştırmayla pratik bir yaşam süresi tahmin formülü ortaya koydu. Formül yaş, kalp ritmi ve cinsiyet kriterleri kullanılarak hazırlandı. Bu formüle göre 1 kişinin koşu bandı üzerinde 3 dakikalık performansı üzerinden 10 yıl içinde ölme ihtimali yüzdelik orana göre belirlendi.

İŞTE FORMÜL VE SONUÇLARI

Ölüm riskini belirlemek amacıyla yapılan sporun sertliğine bağlı olarak bir birim sayı belirlendi. Örneğin bir kişi yavaş yürüme yapacaksa bu birim sayı 2; hızlı koşacaksa bu sayı 8 olarak alındı. Bundan yola çıkan uzmanlar ortaya koydukları “(12 x birim sayısı) + (tahmini maksimum kalp ritim sayısı) – (4 x yaş)” formülüyle ölüm testinin yapılabileceğini belirledi. Michael Blaha ve ekibine göre, maksimum kalp ritim hızı 220’den yaş çıkarılarak bulunuyor. Uzmanlar sonucun mutlaka eksi 200 ile 200 arasında çıkması gerektiğini söylüyor.