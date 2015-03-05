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Koşu bandı ömür biçiyor

Amerika'da yapılan araştırmalar kişinin koşu bandı üzerindeki 3 dakikalık performansının yaşam süresini belirlediğini ortaya koydu

Koşu bandı ömür biçiyor

Amerika'da yapılan araştırmalar kişinin koşu bandı üzerindeki 3 dakikalık performansının yaşam süresini belirlediğini ortaya koydu

05 Mart 2015 Perşembe 11:26
Koşu bandı ömür biçiyor
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ABD’DEKİ Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Michael Blaha’nın başını çektiği ekip, yaşları 18-96 arasında değişen 38 bin kişinin spor ve sağlık kayıtlarını 5 yıl boyunca inceledi.
Habertürk’ün haberine göre; ekip araştırmayla pratik bir yaşam süresi tahmin formülü ortaya koydu. Formül yaş, kalp ritmi ve cinsiyet kriterleri kullanılarak hazırlandı. Bu formüle göre 1 kişinin koşu bandı üzerinde 3 dakikalık performansı üzerinden 10 yıl içinde ölme ihtimali yüzdelik orana göre belirlendi.
İŞTE FORMÜL VE SONUÇLARI
Ölüm riskini belirlemek amacıyla yapılan sporun sertliğine bağlı olarak bir birim sayı belirlendi. Örneğin bir kişi yavaş yürüme yapacaksa bu birim sayı 2; hızlı koşacaksa bu sayı 8 olarak alındı. Bundan yola çıkan uzmanlar ortaya koydukları “(12 x birim sayısı) + (tahmini maksimum kalp ritim sayısı) – (4 x yaş)” formülüyle ölüm testinin yapılabileceğini belirledi. Michael Blaha ve ekibine göre, maksimum kalp ritim hızı 220’den yaş çıkarılarak bulunuyor. Uzmanlar sonucun mutlaka eksi 200 ile 200 arasında çıkması gerektiğini söylüyor.
Ölüm testi formülüne göre 0’dan yüksek sonuç çıkması halinde kişilerin ölüm riski düşüyor. 0’dan düşük sonuç çıkması ise o kişinin ölüm riskini gelecek 10 yıl içinde yükseltiyor. Formüle göre çıkan sonuç 100’den fazla olursa ölüm riski yüzde 2 artıyor. 0-100 arasında çıkarsa yüzde 3 artıyor. 0 ile eksi 100 arasında bir orana sahip olanlarda ölüm riski yüzde 11’e, eksi 100’ün altındakilerde ise yüzde 38’e çıkıyor.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 10:29
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AraştırmalarYaşam SüresiPerformansKoşu BandıAmerikaKoşu Bandı ömür Biçiyor
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