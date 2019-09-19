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Konya'da veba alarmı!

Konya'nın Ilgın ilçesinde veba alarmı verildi

SAĞLIK 19.09.2019, 18:59
Konya'da veba alarmı!
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KONYA'NIN Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı. Bölgenin en büyük hayvan pazarındaki küçükbaş hayvanlarda veba hastalığı tespit edildi.
 
Bunun üzerine Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, koyun ve keçi vebası hastalığı nedeniyle Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı'na küçükbaş hayvan giriş ve çıkışının, idari ve fenni tedbirler kalkıncaya kadar yasaklandığı bildirildi.

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