Kolonoskopi ne gibi avantajlar sağlıyor?

SİNDİRİM sisteminin görüntülenmesi, tanı ve tedavisi için endoskopik işlemler tarih boyunca değişik ilerlemeler kaydetmiştir. Rigid (sert) endoskopların zorluk ve komplikasyonları sonrasında teknolojik gelişime paralel olarak fiber optik sistemler, ccd kameralar, digital aktarım sistemleri ile yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi mükemmelliği sağlanmıştır.

Alt sindirim sisteminin endoskopik değerlendirilmesi, genel olarak kolonoskopi olarak ifade edilir ve yapılır. İşlem, semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde ve kolorektal kanser riski yüksek kişilerin tarama ve takibinde kullanılır. Kolonoskopi, kolon incelenmesi için altın standart kabul edilen yöntemdir. Lezyonu doğrudan göstermesinin yanında, biyopsi ve/veya tedavi imkanı verir. İyi bir kolonoskopik değerlendirme için, kaliteli kolon hazırlık esastır. Çekuma ulaşıldığı, ileoçekal valf, apandiks ağzı görülerek teyit edilmelidir.



Semptomları, değişik karın yakınmaları bulunan bir hastada, radyolojik değerlendirmelerin negatif sonuç vermesi veya kliniği açıklamaması, radyolojik olarak belirlenen tümör, darlık, ülser, tıkanma gibi lezyonların teyidi veya histopatolojik değerlendirilmesi, tümöral veya iltihabi bir lezyondan biyopsi ya da sitolojik çalışma yapılması, gizli kanama odağı veya anemi (kansızlık) sebebinin belirlenmesi; açık kanamada, lezyonun yeri ve cinsinin belirlenmesi, ciddi organik hastalıkların göstergesi olabilecek iştahsızlık, halsizlik, zayıflama, bağırsak alışkanlığında değişme gibi belirti ve bulguların açıklanması, fistül akıntı ve apse lokalizasyonu gibi durumlarda, erken kanser tespiti için tarama, sebebi belirlenemeyen sürekli ishal, polipi olan ailelerin taranması, kronik karın ağrısı durumunda tanı amaçlı yapılabileceği gibi;



1- Kanser ameliyatı geçirenlerde nüks belirlenmesi,

2- Polipozisli ailerin takibi,

3- Polipektomi yapılanlarda yeni gelişecek poliplerin tespiti,

4- Polipozis gibi kanser öncesi olayların takibi,

5- İnflamatuvar bağırsak hastalığı takibinde

Tedavi amaçlı olarak uygulamalar;

1- Bağırsak veya anastomoz darlıklarının genişletilmesi,

2- Sindirim sistemi kanamalarında, kanama durdurma amaçlı girişimlerde,

3- Bağırsaklardaki yabancı cisimlerin çıkarılması,

4- Endoskopik polipektomi gibi nedenlerle de yapılır.



Günümüzde giderek yaygınlaşan bu işlemler, ülkemizde de, kanser öncesi veya malign kolorektal lezyonların tedavisi için kullanılır.



Kolonik divertiküller, özellikle sol kolonda olmak üzere, tüm kolonda olabilecek keselenmelerdir.

Kolonda polip, sık görülen bir diğer lezyondur. Kolonoskopi esnasında polip tespit edilirse, sayıları, lokalizasyonu ve boyutları mutlaka belirtilmeli ve gerek küçük olanlarda forcepsle ve büyük olanlarda snare wire ile kement tarzında yakılarak çıkarılmalıdır. Çıkarılan polipte kanser tespit edilse bile 2 mm alttan kesilerek çıkarılması halinde tam şifa sağlanmaktadır. Polipler genel olarak A- Non-neoplastik polipler / tümoral olmayan polipler ve B-Adenomatöz polipler (tümoral olan polipler)olarak 2 ana gruba ayrılır. Adenomatoz polipler histopatolojik olarak üç gruba ayrılır;



1- Tubüler

2- Tubülovillöz

3- Villöz adenomlar.



Bu polipler zaman içerisinde sekans olarak yaklaşık 5-7 yıl arasında tedavi edilmez veya çıkarılmazsa değişik oranlarda ( % 5- %40 arasında bir oranda) bağırsak duvarına yayılarak kanserleşme başlar.

Özet olarak kolonoskopi işlem öncesi ve işlem sırasında bazı zorlukları içerse de, gerek tanıda ve tedavide tartışılmaz bir yere sahiptir. İşlem zorluğunu azaltmak ve kolonoskopun ilerlemesi sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için anestezi altında ve anestezi uzmanı eşliğinde vital bulgular monitörle izlenerek konforlu bir işlem sunulmaktadır.