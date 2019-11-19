KOAH hastalarına kaliteli yaşam önerileri

MEMORİAL Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Mehmet Parlak, '20 Kasım Dünya KOAH Günü' öncesinde, KOAH hastalarına kaliteli yaşam önerilerinde bulundu. KOAH'ın mikroplarla oluşmayan, iltihaplanmaya bağlı olarak solunum yollarında kalıcı daralmaya yol açan bir hastalık olduğunu anlatan Mehmet Parlak, "Hastalık özellikle sigara dumanı, zehirli gaz ve parçacıklara maruz kalan kişilerde gelişir. Bu iltihap akciğerdeki küçük hava odacıklarının tahribatı (amfizem) sonucu, hava yollarının daralmasıyla 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkar. Hava yollarında daralma ve akciğerin en küçük birimi olan hava keseciklerindeki harabiyet giderek artar. Balon gibi esnek olan, genişleyip daralabilen hava yolları bu özelliğini yitirir. Genişlemiş hava keseciklerine giren havanın çıkması zorlaşır, daha da şişmeye başlar" diye konuştu.

HAVAYOLLARININ TAHRİBATIYLA GELİŞİYOR

Havayollarının zedelenmesi ile 'hava hapsi', 'hiperenflasyon' oluştuğunu, bunun da nefes darlığı ve çabuk yorulmayı tetiklediğini aktaran Mehmet Parlak, "Hava keseciklerindeki bu değişiklikler anormaldir ve kalıcı olur. Bu belirtiler amfizemi işaret eder. Küçük havayolları, mikrobik olmayan iltihap nedeniyle şiştiğinde, balgam üreten bezlerin aşırı çalışması sonucu balgam miktarında artış olur. Daralan havayollarından havanın geçişi güçleşir. Buna ise 'kronik bronşit' denir" dedi.

SİGARA İÇENLERDE AKCİĞER KAPASİTESİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Mehmet Parlak, şöyle devam etti:"KOAH; amfizemi ve kronik bronşiti içerir. Astımlı kişiler sigara içerse, KOAH kendini gösterebilir. Akciğer dokusunda oluşan tahribat kalıcıdır ve akciğer kapasitesini ve yaşam kalitesini düşürür. Zaman içinde yaşın ilerlemesiyle birlikte fizyolojik olarak akciğer kapasitesinde ve kas gücünde düşüş yaşanır. Sigara içen kişilerde yıllık akciğer kapasitesi iki misli düşer. KOAH'ta görülen nefes darlığı ve/veya öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetler dikkate alınmalıdır. Öksürük hastalığın ilk belirtisi olmasına rağmen, genellikle sigara içimine bağlanır ve hasta daha geç doktora başvurur. Bu ilk aşamada saptanabilirse, hastalığın ilerlemesi durdurulabilir."





Mehmet Parlak, KOAH'a neden olabilen durumları ise şöyle sıraladı: "Organik ve inorganik tozlar. Kimyasal maddeler ve buharları içeren maddeleri solumak. Maden ve metal işçiliği, ulaşım sektörü ve odun/kağıt üretiminde çalışmak, çimento, tahıl ve tekstil işçiliği gibi meslekler nedeniyle toz, duman ve zararlı gazlara maruz kalmak. Açık ateşte veya iyi çalışmayan sobalarda yakılan odun, tezek, bitki kökleri ve kömür. İyi havalanmayan evlerde ısınma veya yemek pişirme amacıyla kullanılan biyomas yakıtların yol açtığı iç ortam hava kirliliği. Dış ortam havasının kirliliği ve sigara içme oranı daha yüksek olan düşük sosyo-ekonomik durum."





KOAH HASTALARI BELİRTİLERİ ÖNEMSEMİYOR





KOAH hastalarının yalnızca onda birinin hastalığının farkında olduğunu söyleyen Mehmet Parlak, "Belirtiler 50'li yaşlara gelmeden fark edilmeyebilir. Semptomlar içilen sigara ve solunan maddelere bağlı olarak akciğerde ortaya çıkan hasarın şiddetine göre değişir. Genellikle yavaş seyreder ve akciğerde önemli hasar oluşana kadar görülmez. Hastalık sinsice ilerlediği için nefes darlığı fark edilmeyebilir. Semptomların kötüleştiği durumlarda ise hastalığın akut ataklarından bahsedilir ve solunum yetmezliği oluşup hastalarda yoğun bakıma yatış gerekebilir. Bu durum bazı hastalar için KOAH tanısının konulduğu ilk andır" dedi.