Klimalarla gelen sağlık tehdidi

AŞIRI sıcak ve nemli havanın hüküm sürdüğü Antalya’da, yanlış klima kullanımına bağlı olarak doktorlara başvuran hasta sayısı arttı. Hastalıklara yakalanmamak ve elektrik israfının önüne geçmek için doğru klima kullanımı hakkında bilgi veren uzmanlar, ısı ayarının ve temizliğinin önemine vurgu yapıyor.

Klima alırken doğru kapasite tespitinin önemine dikkat çeken Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Hamamcıoğlu, “Odanın metrekaresine göre klima seçmek yanlış bir uygulamadır. Odanın kaçıncı katta olduğuna, cam yüzeylerin fazlalığına, duvarların yalıtımlı olup olmadığına ya da odanın hangi yöne baktığına bakarız. EKompresörü verimli çalışan inverter dediğimiz cihazlar tercih edilmeli’ dedi.

KAÇ DERECEDE OLMALI

Hamamcıoğlu, klima kullanımında yaz ayları için uluslararası standartlarda önerilen değerlerin 23 ile 26 santigrat derece arasında olduğunu belirterek, “Burada üst seviyeye yakın değerler seçmek daha sağlıklı. Hatta uyurken 27-28 dereceler daha uygundur. Birçok yerde 18-20 derecelerde çalıştırılan klimalar görüyoruz. Bunu kesinlikle önermiyoruz” diye konuştu.

TEMİZLİĞE DİKKAT

Klimaların düzenli olarak temizliğinin yapılmasının önemine değinen Hamamcıoğlu, tozların cihazlarda filtrelere tutunabildiğini, filtrelerin en geç 15 günde bir yıkanarak temizlenmesi, bir bezle kurulamadan ve güneş altına bırakmadan kendiliğinden kurutulması gerektiğini anlattı.

Antalya’nın nemli havasının klima içindeki borulardan geçerken, suyu orada bırakmasından kaynaklanan, hatlar içinde küf, bakteri ve mantar gibi maddelerin oluşabildiğine dikkat çeken Hamamcıoğlu, “Kimyasal kullanarak, basınçlı pompayla püskürtülmek suretiyle temizleme yapılıyor. Bizim önerimiz klimanın duvardan sökülerek temizliğinin yapılması. Çünkü iyi temizlenmemesi durumunda ciddi solunum yolu rahatsızlıkları verdiği yönünde sonuçlar var” dedi.

28 DERECE İDEAL

Hastalıklardan korunmak için klima ısısının 28 derecenin altına düşürülmemesi konusunda uyaran Dr. Ozan Uzkut, “Aslında klimada en ideal ayarlama, içerideki ve dışarıdaki sıcaklık arasındaki farkın 10 dereceyi geçmemesidir. Sıcak havanın etkisinden daha hızlı kurtulmak isteyenler, ısıyı düşürüp ortamı buz gibi hale getirdiklerinde gribal enfeksiyonlar, vücut tutulmaları, alerjik rahatsızlıklar ve bronşit gibi solunum rahatsızlıkları oluşabiliyor” dedi.

HASTALIKLARA DAVETİYE

Klimanın oluşturduğu solunum yolu rahatsızlıklarının bebeklerde ve yaşlılarda ağır sonuçlara yol açabildiğini vurgulayan Uzkut, “Bu grupların olduğu ortamlarda mümkün olduğu kadar klima kullanmayıp doğal serinletme yöntemleri tercih edilmeli. Bebekleri klimanın çalıştığı odada yatırmamak gerekiyor. Eğer hava çok sıcaksa, klima çalıştırılıp kapatıldıktan sonra bebek odaya yatırılmalı” dedi.

Klima kaynaklı en önemli sağlık riskinin lejyoner hastalığı olduğunun altını çizen Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut, geçmiş yıllarda bu hastalığın yayılmasıyla ilgili büyük bir risk atlatıldığını, buna dönük önlem ve denetimlerin yapıldığını söyledi.