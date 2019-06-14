Klimalar hasta ediyor!

Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, yanlış kullanılan klimaların hasta edeceğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı:

Klimanın zararları nelerdir?

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan klimalar, benzetme yapmak gerekirse çölde bir vaha olarak görülebilir. Özellikle kalite düzeyi düşük ya da temizliğine dikkat edilmemiş olan klimalar ateş, halsizlik, öksürük gibi belirtiler ile başlayan hastalıklara neden olabilir. Bahsi geçen belirtiler dikkate alınmaz ise hastalık boyutu zatürreye kadar varabilmektedir.

Klima kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Klimaların kalitesi çok önemli. Bir de bakımı yapılmalı. Bu şekilde kullanıldığında astım, şeker ve kalp hastalığı olanlara fayda bile sağlayabilir. Ancak dikkat edilmelidir. Temizliği aksatılmış olan klimaların filtreleri içerisinde de barındırdığı bakteriler, solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Özellikle astım hastaları için büyük tehdit olan klima içi bakteri ve mantar sporları hastaların atak geçirmesine ve akciğer enfeksiyonlarına kolayca yol açabilmektedir.

Klimanın neden olduğu rahatsızlıklardan korunmak için nasıl tedbirler alınmalıdır?

Özellikle masa başı çalışanların sıklıkla yaptıkları hatalardan birisi klimanın karşısında ya da arka tarafında konumlandıracak şekilde oturmalarıdır. Bu nedenle kaslarda kasılma ve tutulmalara neden olabilmektedir. Özellikle terli haldeyken kesinlikle klima karşısında bulunulmaması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 14:55