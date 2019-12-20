Kızlık zarı hakkında bunları biliyor muydunuz?

KIZLIK zarının halk arasında kızlık perdesi ya da bekaret örtüsü gibi farklı şekillerde ifade edildiğini ifade eden Erol, “Çoğu kişi kızlık zarının yeri ve yapısını tam olarak bilemediğinden kafasında bununla ilgili yanlış düşünce ve durumlar oluşabilir.

Kızlık zarı vajinanın rahme uzak olan giriş kısmında yerleşim gösteren halkasal bir doku kıvrımıdır. Ortasında rahim ve vajinal salgılar ile adet kanamasının dışarı atılmasına izin veren ufak bir deliği bulunur. Esnek bir yapısı olsa da ilişki ve doğum sırasında yırtılıp bozulabilir” dedi.

“Kızlık zarının onlarca tip ve çeşidi vardır” diyen Erol, “Kızlık zarı muayenesi ile bu tip ve çeşitler saptanabilmektedir. Ortasındaki deliğin sayı, şekil ve yapısına göre bölmeli, labial, fimbrial, kribriform ve mikroperfore gibi çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca yapısındaki elastikiyete bağlı esnek kızlık zarı adı verilen bir çeşidi de mevcuttur” diye konuştu. Op. Dr. Funda Yazıcı Erol kızlık zarı özellikleri ve yapısı hakkında şu bilgileri verdi;

• Kızlık zarı esnek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ilk ilişkilerde kızlık zarı bozulmayabilir.

• Kızlık zarı doku natürü olarak ağız içini döşeyen mukozaya benzer.

• Kızlık zarı gerçek bir zar özelliği göstermez. Bir doku katlantısıdır.

• Kızlık zarı ilk ilişkilerde yırtılınca genellikle birkaç damla, pembe kırmızı renkli bir kanama görülebilir.

• Kızlık zarının iç genital bölgeyi enfeksiyonlara karşı koruyan bir bariyer olduğu düşünülür.

• Bazen kızlık zarı deliği doğuştan oluşmaz ve kapalıdır. Bu durumda adet kanı içerde birikeceğinden cerrahi olarak açılarak tedavi edilir.

• Kızlık zarı bazı durumlarda ilişkiye girmeyi zorlaştırabilir. Kızlık zarında bölme olması, kapalı olması, rijit ve küçük delikli olması gibi durumlarda ilişkiye girmede sıkıntı yaşanabilir.

Vajinismus hastalığında kızlık zarı ile ilgili yersiz kaygı ve korkular vardır. Vajinismus hastalığının tedavisinde de çifte kızlık zarı yapısı ve özellikleri detaylı bir şekilde anlatılır. Böylece hastalığa zemin hazırlayan kaygı, endişe ve korkular giderilir.

Bazı toplum ve kültürlerde ilk ilişkide bekaret kanamasının görülmesi istenir. Ancak kızlık zarı daha önce çeşitli nedenlerle bozulmuş olan bayanlarda bu talep kızlık zarı dikimi ile sağlanabilmektedir. Kızlık zarı dikimi vajinal girişe uygulanan bir operasyondur. İşlem anestezi altında yapılır. Kızlık zarı dikimi sonrası aynı gün taburculuk mümkündür. “