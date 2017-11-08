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'Kızılay dünyanın yüzde 10'una ulaştı'

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kerem Kınık, Antalya'da yaptığı açıklamada Türk Kızılayı'nın 2018 yılı bütçe hedefinin 5 milyar TL olduğunu söyledi

'Kızılay dünyanın yüzde 10'una ulaştı'

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kerem Kınık, Antalya'da yaptığı açıklamada Türk Kızılayı'nın 2018 yılı bütçe hedefinin 5 milyar TL olduğunu söyledi

08 Kasım 2017 Çarşamba 22:24
'Kızılay dünyanın yüzde 10'una ulaştı'
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KINIK, Türk Kızılayı'nın 2018 yılı bütçe hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2016 yılında Türk Kızılayı'na genel başkan olarak seçildiğini hatırlatan Kınık, 1 yıllık sürede çok sayıda insana yardım ulaştırdıklarını söyledi. 2015 yılı bütçelerinin 900 milyon TL olduğunu kaydeden Kınık, şöyle dedi: “Bu bütçe 2016 yılında 1.4 milyar TL'ye çıktı. 2017 bütçemizi 2.3 milyar TL olarak bağladık. Kesin hesap bunun biraz daha üzerine çıkacak gibi. 2018 bütçemizin ise 5 milyar TL olacağını tahmin ediyoruz."
15 MİLYON YARDIMA MUHTAÇ İNSANA ULAŞILDI
Devletten yardım almadıklarını, hatta devletin sağladığı birçok hizmete destek verdiklerini belirten Kınık, şöyle dedi: "Bu yardımlar Kızılay'ın üretmiş olduğu çadırlar, yapmış olduğumuz ticari faaliyetler ve vatandaşlarımızın bağışları ile uluslararası toplumlardan aldığımız fonlarla gerçekleştiriliyor. Ulaşmak istediğimiz insan sayısını bu anlamda artırıyoruz. Geçen sene 15 milyon insana ulaştık. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bütün federasyonun yani 190 derneğin 150 milyon insana ulaştığını düşünürsek bütün dünyanın yüzde 10'una ulaştığımızı söyleyebiliriz."
 

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu
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