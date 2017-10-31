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Kışın beslenmeye dikkat

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Özcan Gürbüz, kış aylarında beslenmenin önemine dikkat çekerek, vatandaşlara bir dizi önerilerde bulundu

Kışın beslenmeye dikkat

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Özcan Gürbüz, kış aylarında beslenmenin önemine dikkat çekerek, vatandaşlara bir dizi önerilerde bulundu

31 Ekim 2017 Salı 22:23
Kışın beslenmeye dikkat
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ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Özcan Gürbüz, sağlıklı beslenmenin insan ruhu ve bedenindeki önemine değindi. Gürbüz “Tatil yaparak ve gezerek geçirilen güzel, uzun ve güneşli yaz günlerinden sonra, kışa hem bedenimizi hem de ruhumuzu hazırlamak biraz zordur. Bu durum bizi sosyallikten uzaklaştırmaktadır. Evde geçirilen günlerin sayısının artmasıyla birlikte tüketilen yiyecek ve içecek miktarında da artış yaşanmaktadır. Böylelikle artan kilolarla birlikte de huzursuzluk baş göstermektedir. Ancak gün içerisinde tüketeceğiniz bazı besinler, kendinizi daha mutlu ve dinç hissetmenize, depresif durumdan kurtulmanıza katkı sağlayacaktır.
TÜKETTİĞİNİZ SU MİKTARINI ARTTIRIN  
Yaz aylarında tükettiğimiz su miktarı havaların soğumasıyla azalır. Bunun sonucunda kabızlık ve metabolizmamızın yavaşlaması gibi durumlar oluşur. Bu durumu engellemek için vücudumuzun sıvı elektrolit dengesini sağlayabilmeliyiz ve günlük su tüketimini 2 litrenin üzerinde tutmalıyız.
SEBZE VE MEYVE TÜKETİN  
Mevsim geçişinden dolayı hasta olma riski artar. Hastalıklardan korunabilmek ve bağışıklığımızı güçlendirmek için vitamin alımını arttırmalıyız. Meyve ve sebzeler bol miktarda vitamin içerdiği için günlük 4-5 porsiyon sebze, meyve tüketmeliyiz. Oluşabilecek kabızlık gibi rahatsızlıkları önlemek için, yüksek lif içeren besinlere ve probiyotiklere günlük öğünlerimizde yer vermeliyiz. Böylelikle bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlayabiliriz.
KURU MEYVELERİ TERCİH EDİN 
Abur cubur ve hazır yiyecekler gibi yüksek miktarda katkı maddesi içeren besinleri tüketmek yerine, kuruyemiş ve kuru meyve gibi doğal besinler tüketmeliyiz. Tuz tüketimini azaltarak vücutta oluşan ödemleri ve hipertansiyon riskini azaltabiliriz. Rafine ve işlenmiş şeker tüketimini azaltarak kan şekerinde oluşabilecek dengesizlikleri önleyebiliriz. Beslenmenin yanında fiziksel aktivitemizi arttırarak üzerimizde oluşan isteksizlik ve üşengeçliği atabiliriz. Güzel havaları yürüyüş yaparak değerlendirmeliyiz, kötü havalarda ise günlük yaşantımızı biraz daha hareketlendirmeliyiz. Fırsat buldukça kapalı alanlarda yapılan bireysel ve takım sporlarına yönelmeliyiz. Yorgunluğun en önemli ilaçlarından birisi olan uykuyu düzene sokmalıyız. Mutlu, huzurlu ve zinde bir kış için sağlıklı beslenmeyi sakın unutmayın" dedi.

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ALKÜ Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi DiyetisyeniÖzcan Gürbüz
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