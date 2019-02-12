Kış aylarında cilt bakımı için 4 ipucu

DERMOTOLOJİ Uzmanı Eylem Acar, soğuk ve kirli havanın erken yaşlanmaya neden olduğuna dikkat çekti. Cildimizin kışın ekstra bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu:

1-İyi temizleyin ve nemlendirin: Her zaman olduğu gibi kış aylarındada cilt bakımında temel kural cildin iyi temizlenmesi ve nemlendirilmesidir. Herkes mutlaka cilt yapısına uygun nemlendiricikullanmaya özen göstermeli. Kışın cildimiz daha çok kuruduğu için nemlendirici ihtiyacı daha da önem kazanacaktır. Yüz ve vücut deri tipine uygun nemlendiriciler (gliserin, vazelin, üre, laktik asit, hyalüronik asit içerenler) her banyodan sonra uygulanmalı ve kuruluğaengel olacak şekilde daha sık kullanılmalıdır.

2-Kış güneşinden korunun: Güneşten korunmak yazın olduğu gibi kış mevsimde de önemli. Maalesef kışın da güneş ışınlarının olumsuz etkilerine maruz kalıyoruz. Özellikle kardan yansıyan ışıklar cildimizde hoş olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kış mevsiminde dışarıçıkmadan yarım saat önce güneş koruyucu kullanın.

3-Egzama ve kepeğe karşı önlem alın: Düşük nem ve ısı kaynakları egzamalarda şiddetlenme ve kaşıntıda artış yapabilir. Bu hastaların çevre şartlarının değiştirilmesi şarttır. Yıkanma alışkanlıkları gözden geçirilip, alkali sabun ve şampuanların sık kullanımı önlenirken; her banyo sonrası yağlı, diğer günler su bazlı nemlendiriciler ve duş yağı kullanımı önerilir. Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle seboreik dermatit, saçlarda kepeklenme gibi şikayetler artabilir. Böyle bir durumda yine cilt doktorundan profesyonel destek alınması gerekir.

4-Kış tatilinde dikkatli olun: Özellikle kayak yapanlar için en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri de cilt yanıkları olarak karşımıza çıkıyor. Önemsenmeyen kar yanıkları ise lekelenmelere hatta daha ağır belirtilerle birlikte cilt kanserine neden olabiliyor. Çünkü karlı ortamda güneş ışınlarının etkisi her 300 metrede 4 kat artmaktadır. Bu nedenle güneş koruyucu almadan kış tatiline çıkmayın. Cildi kurutan soğuk hava ve kış güneşinden korunmanın en büyük yardımcılarından biri nemlendirici güneş kremleridir. Kuru cilt, kar yanığına karşı daha hassas olur. Kar yanığına engel olmak için en az 30 faktörlü ürünler kullanılmalıdır. Güneş koruyucunun 2-3 saatte bir de yenilenmesi gerekir.