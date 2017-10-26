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Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın

Son yıllarda kadınların gözdeleri arasında yer alan 3D ve vizon kirpikler, uzman kişiler tarafından yapılmazsa kötü sonuçlar doğurabilir

Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın

Son yıllarda kadınların gözdeleri arasında yer alan 3D ve vizon kirpikler, uzman kişiler tarafından yapılmazsa kötü sonuçlar doğurabilir

26 Ekim 2017 Perşembe 18:34
Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın
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TÜM dünyada yaklaşık son beş yıldır Hollywood yıldızları başta olmak üzere tüm kadınların son gözdesi olan yoğun ve uzun kirpikler yeni bir sektörün doğmasına sebep oldu. İlk başta ipek kirpik furyası eserken şimdilerde moda 3D ve vizon kirpikler oldu. Dünya moda ve güzellik standartlarına öncülük eden Hollywood starlarının bir anda son gözdesi olan vizon kirpikler ülkemizde de kadınlar tarafından çok beğenilen ve sık tercih edilen bir güzellik uygulaması halini aldı.
Türkiye'ye vizon kirpik uygulamasını ilk getiren isimlerden Kübra Karaöz, bu alanda uzmanlık belgesi ve eğitimi olmayan hiç kimseye gözlerin emanet edilmemesi gerektiğini söyledi.
Vizon kirpiği ipek kirpikten ayıran en büyük özelliğin; ipek kirpiğin tek tek takılırken, 3D vizon kirpiğin 3'lü 5'li ve hatta daha fazla takılabilmesi olarak özetleyen Karaöz, "İşlemde söz konusu gözler olduğu için basit gibi görünen bu uygulama aslında son derece önemlidir. Kesinlikle hijyen kuralları çerçevesinde ve son derece dikkatli çalışılmalıdır. Bu yüzden her yerde herkese gözler emanet edilmemeli, kesinlikle uzman ellerden çıkmalıdır" şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
HollywoodKırpık
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