Kimler GSS primi ödemek zorunda değildir?

2012 yılından itibaren tüm vatandaşların tedavi ve sağlık hizmeti bedelleri Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındadır. GSS primlerini ödeyen herkes, tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 2019 GSS primi 76,74 TL olurken bazı vatandaşların GSS primleri ise devlet tarafından ödenir. İşte GSS primlerinin devlet tarafından ödenmesinin koşulları!

KİMLERİN GSS PRİMLERİNİ DEVLET ÖDER?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenir. Hane bireyi T.C. nüfus cüzdanı ile başvuru yapmalıdır. Bu çerçevede sosyal güvencesi olmayan ve gelir kriteri şartını sağlayan vatandaşlarıın sağlık sigortası primleri Aile, Çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenir.

Ayrıca 18 yaş altı çocuklar anne ve babanın tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenmektedir.