Kiloyu vermek kadar korumakta önemli

UZMAN Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Öncelikle hiçbir zaman unutmamız gereken nokta koruyabileceğimiz ağırlık hedef noktamız olmalı ve doğru bir diyet programından sonra her zaman beslenmemizi kontrol altında tutmalıyız. Aslında birçoğumuz da kilo korumanın, kilo vermekten daha zor olduğunu birkaç kez deneyimlemişizdir” dedi.

Kiloyu koruma konusunda yetersiz kalınmasının, iki temel nedene bağlı olduğunu ifade eden Enç, “Birincisi; Gerçekçi olmayan ve ulaşılamaz hedefler belirlenmesidir. Sonuca ulaşılsa dahi o kiloyu korumanın oldukça zor olur çünkü ulaşılan kilo bireyin sabitlemek de zorlanacağı kilodur ve birey bu kiloyu uzun süreli koruyamayacaktır. Bunun sonucunda da birey kendini kısır bir döngünün (kilo alıp-verme) içinde bulacaktır. İkincisi ise; Bireyler, zayıflama programında kazandıkları olumlu beslenme alışkanlıklarını devam ettirmezler ve program süresince yaptıkları aktiviteyi bırakırlarsa, kiloyu koruyamama ve tekrar kilo almaları olasıdır. Diyet yaparken, koruma zamanında kesinlikle uygulanmayacak kuralları uzmanınızla belirleyerek diyette yer vermediğimizde korumamız çok daha kolay olur” diye konuştu.

Bu programlarda ki genel amacın kaybedilen kiloların tekrar geri alınmasını önlemek veya minimum düzeyde olmasını sağlamak ve sağlıklı-dengeli beslenmeyi yaşam şekli haline getirmek olduğunu kaydeden Enç, “Yine mi diyet yapmam gerekiyor? Ben hiçbir zaman, istediğim gibi yemek yiyemeyecek miyim? diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tabi ki istediğimiz, sevdiğimiz, keyif aldığımız besinleri tüketebileceğiz ancak kilo almak istemiyorsak yapılan aktivite yani harcanan enerji ile alınan enerjiyi dengede tutmamız gerekiyor. Örneğin; özel bir gündesiniz (doğum günü, parti, kokteyl, yılbaşı, bayramlar, arkadaşlarla buluşma, akşam yemeği gibi) burada 3 seçiminiz olduğunu düşünün ve hangisini seçmek istediğinize siz karar verin. Bugün sizin doğum gününüz ve arkadaşlarınız akşam için size sürpriz bir parti hazırlamış. İlk önce yemek yiyeceksiniz, sonra mumlarınızı üfleyeceksiniz. Oysa siz daha yeni fazla kilolarınızdan kurtulmuşsunuz ve kilonuzu korumak istiyorsunuz” açıklamalarında bulundu.

Uzman Diyetisyen Enç, kilo almaya başlanıldığında yapılacak acil önlemleri şöyle sıraladı:

“ 1) Günlük sıvı tüketimimizi hemen kontrol altına alarak daha fazla su ve aynı zamanda sıvı grubunda yer alan ödem atabileceğimiz bitki çaylarından tüketimini artıyoruz.

2) Aktivitemiz eskisine göre azaldı mı? 15 dk ekleyeceğimiz aktivite haftada 105 dk, ayda da 420 dk daha fazla enerji kaybettiğimizi gösterir zaman hemen başlayalım.

3) Gelelim beslenmemizle ilgili alacağımız önlemlerimize, aralıklı beslenmek yani ara öğün atlamamak olmazsa olmazımız diyelim.

4) Porsiyonlarımızı küçültmek hemen ve çok rahat kontrolünü sağlayabileceğimiz bir önlemimiz.

5) Ana öğünlerimizden birine hemen ızgara içerikli bir salata eklemek veya akşam öğünümüzde bir hafta 1 yumurtalı menemen ve yanında 2 dilim tahıllı ekmek ekleyebiliriz.

6) Ara öğünlerimizde metabolizmamızı hızlandırmamız şart ve bunun için hem tok tutacak hemde protein alımımızı arttıracak 3 tam ceviz veya 10 fındık veya 10 badem tercih edelim.

7) Tatlıda canımız istiyor ama hemen 1-2 kilo da vermek istiyoruz o ama 1 bardak yağsız sıcak süte 1 dal tarçın çubuğu bekletelim ve ara öğün olarak yanında tahıllı 1-2 adet kurabiye ile diyetimizi renklendirebiliriz.

8) Hem antioksidan etkisi olan hem kan yapıcı özelliği olan aynı zamanda mevsim meyvesi de olan nar, kış aylarında yavaşlayan metabolizmamız için süper bir tercihimiz olmalı, püf noktaları ile sağlıklı ve formda günler diliyorum.”