Kilosu 4 bin lira ama o gizli derdin dermanı onda!

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ilk kez geçen yıl ürettikleri beyaz çayı, kilosu 4 bin liradan internet üzerinden piyasaya sürdüklerini açıkladı.

Geçen yıl üreticilerden alınan 1531 kilogram yaş beyaz çay tomurcuğundan 370 kilogram beyaz çay üretildiğini kaydeden Genel Müdür Sütlüoğlu, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen beyaz çayın çok değerli olduğunu anlattı. Sütlüoğlu, "Sağlık değeri son derece yüksek. Dünyada çok kısıtlı üretildiği için her zaman bulunamayan değerli bir ürün. Çok yüksek oranda antioksidan özelliği var. Gençleştirme, cilt güzelliği, yaşlanmayı önleme ve zayıflatma özelliğinin yanısıra anti kanserojen olduğu da dünyaca biliniyor" dedi.

'BEYAZ ÇAYDAN KANSER İLACI'

Beyaz çayla ilgili Japonya’da yürütülen bilimsel çalışmalar olduğunu anlatan Sütlüoğlu, "Dr. Ozan Fidan’ın bu alanda Japonya’da Çaykur’la birlikte yürüttüğü bir çalışma var. Bu çalışmada, beyaz çayda JP53 kod adlı kanserli hücreleri durduran, küçülten ve onu tedavi eden bir madde keşfettik. Bu madde üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önce gıda takviyesi, ardından ilaç olarak piyasaya çıkacak. Çaykur olarak bu çalışmada olacağız" diye konuştu. Bu ürünü ülkeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sütlüoğlu şunları söyledi: "Üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Beyaz çay tomurcuklar tek tek elle toplanarak elde ediliyor. Bu hassas işi üreticilerimiz üstlenmeseydi piyasaya beyaz çay veremeyecektik. Bizim çayımızın farklı bir özelliği daha var. Üzerine kar yağdığı için haşere barındırmıyor. Dolayısıyla haşere zehri kullanmıyoruz. Doğal özelliğe sahip beyaz çayımız diğer ülkelerin beyaz çayından çok daha değerli."