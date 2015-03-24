Kilosu 4 bin lira ama o gizli derdin dermanı onda!

'BEYAZ ÇAYDAN KANSER İLACI'
Beyaz çayla ilgili Japonya’da yürütülen bilimsel çalışmalar olduğunu anlatan Sütlüoğlu, "Dr. Ozan Fidan’ın bu alanda Japonya’da Çaykur’la birlikte yürüttüğü bir çalışma var. Bu çalışmada, beyaz çayda JP53 kod adlı kanserli hücreleri durduran, küçülten ve onu tedavi eden bir madde keşfettik. Bu madde üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önce gıda takviyesi, ardından ilaç olarak piyasaya çıkacak. Çaykur olarak bu çalışmada olacağız" diye konuştu. Bu ürünü ülkeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sütlüoğlu şunları söyledi: "Üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Beyaz çay tomurcuklar tek tek elle toplanarak elde ediliyor. Bu hassas işi üreticilerimiz üstlenmeseydi piyasaya beyaz çay veremeyecektik. Bizim çayımızın farklı bir özelliği daha var. Üzerine kar yağdığı için haşere barındırmıyor. Dolayısıyla haşere zehri kullanmıyoruz. Doğal özelliğe sahip beyaz çayımız diğer ülkelerin beyaz çayından çok daha değerli."
Beyaz çayı internet üzerinden satışa sunduklarını ifade eden Sütlüoğlu, "Beyaz çayı sadece Çaykur olarak E-ticaret kanalı ile pazarlayacağız. Bayilerde ve marketlerde olmayacak. Bu şekilde e–ticaret kanalı açmış olduk. www.caykursatis.com adresinden beyaz çaya ulaşılabilecek. Ürün kargo ile teslim edilecek. 20 gramlık kutularda satış yapılacak. Kutu fiyatı 80, kilo fiyatı da 4 bin lira olarak belirlendi. Mücevher kutusu gibi ahşap ambalajda ve cam şişe içerisinde taktım ediyoruz. Şişeler mühürlü olacak" dedi. Bu arada beyaz çayın internet üzerinden satışa çıktığı an ilk 5 dakika içerisinde 15 kişi sipariş verdi.
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çay dediğin görüncek o ne öyle kamuflaj yemiş gibi tutulmaz o