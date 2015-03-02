Kilo vermek için yemeği böyle pişirin

YEMEKLERİNİZİ pişirirken kullandığınız yağın çeşidi kilo verme sürecinizde önemli bir etken.Yemeklerinizi yaparken zeytinyağı kullanıyorsanız, ısıyla birlikte yağdaki değerli ve faydalı yağ içeriklerini kaybediyorsunuz.Vücudunuzu forma sokma çabalarınızı boşa çıkarmayacağından emin olun ve zeytin yağı yerine ateşte pişirilen yemeklerde hindistancevizi yağı ya da avokado yağı kullanın.Bu yağlar ısıya dayanıklıdır ve içerdikleri faydalı yağlar ısıyla birlikte yok olmuyor.Zeytin yağı ısıya maruz kaldığında bayatlıyor ve vücutta tıpkı trans yağlar gibi hareket ediyor.Eğer yemeklerinizde zeytin yağı kullanmak istiyor ama diyet çabalarınızı çöpe atmak istemiyorsanız o halde yemeklerinizi kısık ateşte pişirmelisiniz.Ayrıca Hindistan cevizi yağı ve Avokado yağı vücutta, diğer yağlar gibi enerji deposu olarak saklanmıyor.



Kaynak:elmaelma