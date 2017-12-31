Kilo verebilmek için ne kadar yürümeniz gerekiyor?

YÜRÜYÜŞ yapmak diğer egzersizler kadar zorlayıcı olmadığı için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Metabolizmayı hızlandırmak, sakatlık riskini azaltmak, kasları güçlendirmek gibi bir çok fayda sağlar.
Sadece yürüyüş yapmak tek başına işe yaramaz. Buna uygun olarak sağlıklı bir beslenme düzenine de girmeniz gerekir.
Kilo Vermek İçin Ne Kadar Yürümelisiniz?
Kilo vermeye başlayabilmek için ne kadar yürümeniz gerektiğini merak ediyorsanız size söyleyelim. Bunu etkileyebilecek iki faktör var – o anki kilonuz ve yürüyüş sırasında ne kadar kalori yaktığınız ve yürüyüş temponuz. Diyelim ki saate 6,5 km hızla yürüyorsunuz. Bu demektir ki 1 saatte 400 kalori yakabilirsiniz. Buna 5 km daha ekleyin, 300 kalori daha yakarsınız. Adım ölçer bu konuda çok işinize yarayabilir, bir tane edinmekte fayda vardır. Akıllı bileklikler için de aynı şey geçerlidir. Kilo verebilmek ve düzgün bir şekilde kalori yakabilmek için 1,6 kilometrede 2.000 adım atmanız gerekir. Bu durumda yaklaşık 100 kalori yakarsınız.
En Efektif Adım Ölçme Hesabı
1,6 km (1 Mil) = 2.000 adım, 100 kalori
450 gr – 3.500 kalori
Haftada 450 gr (yaklaşık yarım kilo) kaybetmek için = günde 500 kalori yakmak gerek.
Günde 10.000 adım atmak bir haftada yarım kilo vermenize yardımcı olur.
Zaman geçtikçe adım sayısını arttırın.
2.000 Adım Atmak İçin Öneriler:
Otobüs veya taksiye binmek yerine yürüyün
Çocuğunuzu okula yürüyerek götürün
Arabanızı evden olabildiğince uzak bir yere bırakın
Asansör yerine her zaman merdivenleri kullanın
Adımlarınızı doğru saymak için düzgün çalışan kaliteli bir adım ölçere ihtiyacınız olacaktır.
Kilo Vermeye Yardımcı Olacak Diğer Öneriler:
— Yürürken her zaman müzik dinleyin
— Yürüme rutininizi sık sık değiştirin
— Yürüyüşü eğlenceli hale getirmek için bir arkadaşınızla yürüyün
— Yürüyüşü eğlenceli hale getirecek farklı yollar bulun
— Kışın dışarıda yürüyemiyorsanız, evde televizyon karşısında dizinizi izlerken yürüyüş bandında yürüyün
Yürüyüş Yaparken Doğru Pozisyon Nedir?
— Çeneniz yukarı kaldırın ve bakışlarınızı 30 metre ileriye odaklayın
— Omurganızı ve karın kaslarınızı da işin içine katın
Yürüyüşe başlamadan önce doktor kontrolünden geçip yürüyüşe engel olacak bir sağlık sıkıntınız olmadığından emin olun.
İlk başlarda haftada 3 kere 1520 dakika yürüyün. Kendinizi geliştirdikçe yürüyüş süresini 3060 dakikaya çıkarın.
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