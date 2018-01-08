Kilo aldıkça hangi bölgeniz şişiyor? Sizin yağ tipiniz hangisi?

BİR grup bilim insanı bir araştırma yapar bu konuya tam bir çözüm bulmak istemiş. Araştırmaya 4,000’den fazla kişi katılmış ve bu kişiler 6

kategoriye ayrılmış:

1. Obeziteye bağlı sağlık sorunu az olan genç kadınlar

2. Obeziteye bağlı sağlık sorunu az olan alkolik erkekler

3. Zihinsel ve fiziksel problemleri olan, mutsuz ve endişeli orta yaşlı bireyler

4. Fazla alkol tüketme ve hipertansiyon özellikleri gösteren, zengin ve sağlıklı yaşlılar

5. Fiziksel olarak hasta, osteoporoz gibi kronik rahatsızlıkları olan ama mutlu yaşlılar

6. Ekonomik durumu kötü, bir çok kronik durumu olan hasta bireyler

Bu çalışmanın tek amacı obezite sorununa çare bulmaktı.

Kaç Çeşit Yağ Vardır?

“”Android” yağ dağılımı daha çok erkeklerde görüldüğü için bu isim verilmiştir. Halk arasında “elma” vücut olarak bilinir, bel ölçüleri kalça

ölçülerinden büyüktür.

“Gynoid” dağılım ise yaygın olarak kadınlarda görülür. Bu da halk arasında “armut” vücut olarak bilinir, kalça ölçüleri bel ölçülerinden büyüktür.” diye açıklıyor PositiveMed.

Sorunu çözebilmek için önce neden kaynaklandığını belirlemek gerekir.

Yağların Biriktiği Bölgelere Göre Vücut Tipleri

1. Üst vücut obezitesi (Android)

Bu gruba giren kişiler çok yerler ve egzersiz yapmazlar. Beslenme uzmanları bu kişilerin şekerden uzak durmasını ve her gün yarım saat spor yapmasını önerir.

2. Karın bölgesi yağı (Android)

Depresyon, stres ve anksiyete nedeniyle oluşur. Rahatlamaya çalışın ve daha fazla egzersiz yapın.

3. Alt vücut yağı (Gynoid)

Kadınlarda daha yaygındır. Uzmanlar, alt vücut direnç egzersizleri ve kardiyo yapmanın büyük yardımı olacağına inanıyorlar.

4. Şişmiş karın bölgesi (Android)

Alkol tüketimi ve solunum sorunları nedeniyle olur. Alkolden uzak durulması gerekir. Nefes egzersizleri yapmak tüm vücut için faydalıdır.

5. Alt vücut yağları ve bacaklar (Gynoid)

Hamile kadınlarda yaygın olarak görülür. Suda ayrobik yapın ve alt bacaklardaki baskıyı azaltın. Otururken bacaklarınızı yukarı kaldırın.

6. Mide ve bel arkası yağı (Android)

Genellikle egzersiz yapmayan kişilerde yaygındır. Daha aktif olun ve kan şekerini kontrol edin. Daha küçük öğünler yemeye çalışın.

Bunlardan hiçbiri sizin vücut tipinize uymuyorsa sizin probleminiz genlere veya hormonlara bağlı olan daha derin bir sorun olabilir. Bir doktora başvurmanızda fayda vardır.

