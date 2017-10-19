Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107989
ALTIN
151.402
DOLAR
3.6626
STERLİN
4.8212
EURO
4.3324
Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!
Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
banner468

Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!

Op. Dr. Mert Atak, kıl dönmesini 'Fenol Yöntemi' ile ameliyatsız tedavi etiklerini belirterek mevcut rakamlara göre yüzde 83'e yakın başarı oranı yakaladıklarını söyledi

Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!

Op. Dr. Mert Atak, kıl dönmesini 'Fenol Yöntemi' ile ameliyatsız tedavi etiklerini belirterek mevcut rakamlara göre yüzde 83'e yakın başarı oranı yakaladıklarını söyledi

19 Ekim 2017 Perşembe 15:25
Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!
banner404

ANKARA'DA özel kliniği bulunan Op. Dr. Mert Atak, kıl dönmesini 'Fenol Yöntemi' ile ameliyatsız tedavisini ettiklerini söyledi. Op. Dr. Atak, kullandıkları yöntemin klasik ameliyatlara göre avantajlarını, bu yöntem ile başarı oranı ve tedavi ettikleri hasta sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Fenol yönteminin 15 dakika sürdüğünü belirten Op. Dr. Atak, hastanın 1 günde ayağa kalkabileceğini ifade etti. Ayrıca hastaların, bu hastalık konusunda utanmamaları ve doktora başvurmaları konusunun altını çizdi.
Kıl dönmesinin kuyruk sokumuna yerleşen, kıl köklerinin ters dönmesi ve kistleşmesiyle oluşan bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Atak, ''Hastalarda çok ciddi sıkıntılara neden oluyor. Çünkü enfeksiyon ve apseler hastaların oturmasına, kalkmasına ve sosyal hayatını devam ettirmesine kesinlikle izin vermiyor. Bu tür hastalıklarda ameliyat yöntemleriyle bu bölgenin çıkarılması ve bu bölgeye kaydırılan parçalarla onarılmasıyla hastaların uzun süre yatmasına, uzun süre iş yapamamasına, sosyal hayatından tamamen uzaklaşmasına neden olmakta'' dedi.
''Fenol tedavisini uyguladığımız 800'ün üstünde hasta var''

Uyguladıkları Fenol tedavisi hakkında bilgi veren Op. Dr. Atak, ''Bizim uyguladığımız kıl dönmesi tedavisi 'Fenol Yöntemi' adını verdiğimiz bir yöntem. Bu yöntemi uyguladığımız 800'ün üstünde hasta var. Yaklaşık 4 senedir kontrollerle bu hastaları takip ediyoruz. Hastalar, yıllık kontrollerde nüks var mı yok mu? diye tekrar geliyor. Şuanda mevcut rakamlara göre yüzde 83'e yakın başarı oranı var. 100 hastadan 83'ü ameliyatsız şekilde kıl dönmesinden kurtulabiliyor. Bizim için çok önemli bir rakam. En iyi ameliyat oranlarında bile başarılar yaklaşık yüzde 93'dedir. Konforlu ve ameliyatsız dediğimiz bu yöntemin bu kadar başarılı olması bizim için mutluluk verici'' şeklinde konuştu.
''Ameliyatsız yöntemler, ameliyatlı yöntemlere göre oldukça üstün''

Fenol tedavisinin avantajları açıklayan Op. Dr. Atak, ''Klasik ameliyatlarda bu bölgenin çıkarılması ve bu bölgeye bir doku kaydırılmasıyla ya da açık bırakılmasıyla devam eden ameliyatlardır. Açık bırakma yönteminde hastaların yaklaşık 6 ay boyunca ıstırap verici pansumanlar yaptırması gerektirir. Diğer kaydırma yönetimi ile hastaların 2 ile 3 aydan önce normal iş veya sosyal hayata geri dönmesini engellemektedir. Bu nedenle ameliyatsız yöntemler, ameliyatlı yöntemlere göre oldukça üstün, avantajları olan, insanların direkt hayatlarına geri döndükleri, bisiklete bindikleri, basketbol oynayabildikleri ve istedikleri sosyal faaliyetleri tamamıyla gerçekleştirebildikleri hem de bunları 1 gün sonra yapabildikleri tedavi yöntemi. Bu yüzden oldukça başarılı bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. İşlem 15 dakika sürüyor. Hasta ile odamızda oturarak konuşuyoruz. İşlem yaptırıp yaptırmam arasında neredeyse hiçbir fark yok diyebilirim. Ufak bir sizi şeklinde ağrı oluyor'' ifadelerini kullandı.
''Her 10 erkekten 1'inde mevcut bir hastalık''

Kıl dönmesi erkeklerde daha sık görülen bir hastalık olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Atak, ''Her 10 erkekten 1'inde mevcut bir hastalık. Ortalama olarak Türkiye nüfusuna vurursak yaklaşık 4 ile 5 milyon kıl dönmesi hastası mevcut. Uzun süre oturarak iş yapanlar; mühendisler, mimarlar, uzun yol ve taksi şoförlerinde bu bölgedeki basıncın artmasından dolayı bu hastalığı, meslek hastalığı olarak nitelendirebiliriz. Bunlar çok sık gördüğümüz meslek gruplarıdır. Öğrenciler de bu dahil. Genellikle 18-30 yaş arasında gözüküyor, buda bize öğrenci yaş grubunu ifade ediyor. Bu yaş grubunda oldukça sık görülen bir hastalık. Hastalar genç olduğu için sosyal ve spor faaliyetlerini direkt etkileyen bir hastalık'' açıklamasında bulundu.
''Tedavi için utanmadan hekimlere başvurulması gerekiyor''

Tüm makat hastalıklarında ameliyatsız tedavilerin mümkün olduğunu dile getiren Op. Dr. Atak, ''Bu tedavileri olabilmeniz için utanmadan hekimlere başvurmanız gerekiyor. Utanmanız, sizin hastalığınızı bir sonraki evreye ve bu nedenle ameliyatlı döneme geçirmek zorunda bırakabilir. O yüzden utanmadan lütfen herkes bu konuda hekimlere gidip muayene olsunlar. İkinci olarak bununla ilgili çok ciddi suistimaller var. İnternette ortamında Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmayan ilaçların satıldığı web siteleri var. Lütfen bunlara inanmayın. Bunlar ticari kaygılarla yapılmış olan işlemlerdir'' diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mert AtakKıl DönmesiAmeliyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
Ton balığı yiyerek zayıflamak mümkün mü?
Ton balığı yiyerek zayıflamak mümkün mü?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim