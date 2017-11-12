Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir?

KIL dönmesi, genellikle erkeklerde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Ancak bu kıl dönmesi rahatsızlığının kadınlarda görülmeyeceği anlamına gelmez. Genellikle 15-35 yaş arası erkeklerde görülen kıl dönmesi rahatsızlığı, batık kıl durumu ile karıştırılmaktadır.

Bizde bu hataya düşmemeniz için sizler için kıl dönmesi nedir, kıl dönmesi belirtileri nelerdir sorularının cevaplarını araştırdık. İlk olarak kıl dönmesinin ne olduğu hakkında bilgi vererek başlayalım.

İşte kıl dönmesi nedir sorusunun cevabı…

Kıl dönmesi nedir?

Kıl dönmesi erkeklerde 15- 35 yaşları arasında ve genellikle anüs bölgesinde görülen bir çeşit deri hastalığıdır. Kıl dönmesinin erkeklerde 15-35 yaşları arasında görülmesinin nedeni bu yaşlardan itibaren anüs bölgesinin yumuşamaya başlamasıdır.

Kıl dönmesi her ne kadar batık kıl durumu ile karıştırılsa da nedenleri birbirinden farklılık göstermektedir. Kıl dönmesinin nedenleri nelerdir diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım…

Kıl dönmesi neden olur?

Yapılan araştırmalara göre kıl dönmesi, saçların dökülmesi ve kuyruk sokumu bölgesinde kalması sonucunda deri altına girmesi nedeniyle olduğu ortaya çıkmıştır. Ameliyat sonrası yapılan araştırmalar bu teoriyi doğrular niteliktedir.

Kıl dönmesi vücudun hangi bölgelerinde görülür?

Kıl dönmesi en çok kuyruk sokumu bölgesinde görülür ancak bu durum sadece kuyruk sokumu bölgesinde görülebileceği anlamına gelmez.

Kıl dönesi vücudun;

- Göbek bölgesinde

- Koltukaltı bölgesinde

- Yüz bölgesinde

- Bacaklarda ve en çok kuyruk sokumu bölgesinde görülmektedir.

Kıl dönmesi belirgin olarak ortaya çıkan belirtilerle kendini göstermektedir. Ancak kıl dönmesi genellikle kuyruk sokumu bölgesinde görüldüğü için insanlar muayene olmaktan çekinirler. Bu durumun sonunda kıl dönmesi ilerler ve tedavi ameliyat ve cerrahi operasyonlarla gerçekleştirilir.

Kıl dönmesinin ilerlememesi için verilen belirtileri dikkate almalı muhakkak bir uzmana danışmalısınız.

Kıl dönmesinin belirtileri nelerdir?

Kıl dönmesi gerçekleşen bir kişi uzmana başvurduğunda genellikle geç kalınmış olur ve muhakkak cerrahi operasyon gerekmektedir. Bu nedenle Kıl dönmesinin gerçekleştiği bölgede i iltihap olmadan doktora gitmeli ve ortaya çıkan belirtilerde göz ardı edilmemelidir.

Kuyruk sokumunda şişlik

Kuyruk sokumunda şişlik oluşması kıl dönmesinin en önemli belirtileri arasındadır. Büyüklüğü bir nohut tanesi büyüklüğünde olduğu için ilerlediği takdirde yumurta büyüklüğüne bile neden olmaktadır. Bu şişlikler büyüdüğünde içerisinde apse oluşturmaktadır. Bu apse boşaltılmadığı takdirde makat akıntısı durumu meydana gelmektedir ve bu durum oldukça sıkıntılı bir durumdur.

Ağrı

Makat bölgesinde büyümeye başlayan şişlik beraberinde ciddi Ağrıları meydana getirmektedir. Kıl dönmesi sorunuyla meydana gelen ağrı, ilerleyen zamanlarda şiddetli ağrıları beraberinde getirebilir.

Kıl dönmesiyle meydana gelen ağrı genellikle hemoroit ve kabızlık gibi durumların varlığından şüphelenerek, ihmale uğrarlar.

Apse oluşumu

Kıl dönmesi nohut büyüklüğüne gelmeye başladığı andan itibaren uzman bir hekimden yardım alınmalıdır. Aksi takdirde daha fazla büyür ve ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle kıl dönmesinde yer alan apse büyümeden için boşaltılmalıdır.

İç çamaşırının ıslanması

Oluşan iltihap sonucunda iç çamaşırının arka kısmında ortaya çıkan sarı renkte bir akıntı varsa eğer kıl dönmesinden şüphelenilmesi gerekmektedir.

Kuyruk sokumu kısmında delik

Kıl dönmesinin ilk belirtileri arasında kuyruk sokumunda delik oluşması durumu yaygındır. Aynı zamanda giriş deliği olarak da anılan bu sorun bir ya da birden fazla noktada olabilir. Kıllar kuyruk sokumuna girerken oluşturduğu bu delik çıplak gözle bile bakıldığında kolayca anlaşılmaktadır

Kıl dönmesi erken fark edildiğinde bitkisel olarak da tedavi edilebilen bir hastalıktır. Kıl dönmesi ilerlediği takdirde bitkisel yöntemlerin hiçbir faydası olmayacaktır.

Eğer kıl dönmesi rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorsanız vereceğimiz doğal yöntemlerle kıl dönmesinden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Kıl dönmesi nasıl geçer, kıl dönmesinde doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kıl dönmesi yumurta büyüklüğünde şişmeye başladığında evde uygulayacağınız tedavilerin hiçbir şekilde anlamı yoktur ve işe yaramayacaktır.

Eğer kıl dönmesinin erken evlerini yaşıyorsanız vereceğimiz doğal tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz.