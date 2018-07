Kendiniz için bir iyilik yapın, Reiki ile tanışın

REİKİ: Reiki, 20.yüzyılın başında Japonya'da ortaya çıkan, enerji aktarımı ile ruhsal şifa vermeye dayalı olduğuna inanılan bir tekniktir.

Reiki nedir?

Reiki, evrensel yaşam gücü enerjisi anlamına gelir. Bizim şu anda bildiğimiz reiki, Usui Reiki’dir.



Mika Usui adında bir Japon’un geçen yüzyılda bulduğu şifa enerjisinin adıdır. 1920’lerde Mika Usui’nin yaptığı meditasyon sırasında kendisine gelen bir ilham olduğu söylenir. Bir başka görüşe göre, kendi kaldığı manastırdan değil başka bir manastırdan öğrendiği bir tekniktir.



Reikinin bilimsel temelleri araştırılıyor ve klinik olarak çok fazla veri toplanıyor. Özellikle ellerin deri direnci üzerine yapılmış çok araştırma var. Ellerin hemen altında, reiki çağırıldığı zaman, ani bir deri direnci farklılığı ve biyomanyetik bir alan oluştuğu gözlemleniyor. Bilimsel olarak reiki var. Sadece Japonya’da olan bir şey değil üstelik. Anadolu’da, Orta Asya’da, Sibirya’da, Güney ve Kuzey Amerika’da, Uzak Doğu’da, Afrika’da buna benzer enerjilerle çalışan pek çok topluluk bulunuyor. Türk toplumunun şaman kültüründen gelmesi en başta bu enerjilerle çalıştıklarını gösteriyor.



Reiki ne işe yarar?

Zihinsel, duygusal, bedensel ve hatta ruhsal her tür sorunda kullanılabilen bir enerjidir ve her birinde de etkilidir.



Sorunlarımızın çoğu zihinsel ve duygusal olarak başlar, sonradan bedensel olur. Kullandığımız enerji bizim bedenimizin kendini iyileştirme kapasitesini artıran ve onu uyaran, hatırlamasını sağlayan bir enerjidir.



Öksürük, nezle, ishal, kabızlık, kesikler, yanıklar, düşmeler sonucu oluşan yaralanmalar, ülser, mide, kalp gibi hastalıklarda reikiyi kullanırız. Ama kronik hastalıklarda reikinin üst derecelerini uzun sürelerde kullanırız. Özellikle kanserde kullanılır reiki. Kanseri iyileştirici değildir, ancak yapılan tedavilere destek olarak kullanılır.



Reiki sorunları nasıl çözer?

Aslında reiki sorunları çözmez. Sorunları çözen bizim enerji bedenimiz ve kendi fiziksel bedenimizin zekasıdır. Onu istediğimiz zaman, o başımızdan gelir ve ellerimizi koyduğumuz yere çıkar. Bedenin kendi zekasını ve zihinsel enerjisini uyarır, onun canlı ve sağlıklı haline dönmesi için ona ne yapacağını hatırlatır. Dolayısıyla beden ve zihin kendi kendini iyileştirir.



Zihinsel problemler, enerji bedeninde olmuş olan aksaklıklardır. Reiki çalışmaya başladığında, tüm beden, tüm aura duşa girmiş gibi olur. Reiki aktive edildiğinde, ellerinizi koyduğunuz yerde artık siz beden olarak yoksunuzdur, sadece reiki çalışır. Siz aradan çekilirsiniz, reiki ile kişinin bedeni birlikte çalışır. Bu beden aynı zamanda zihin ve duyguları da içerir. Zihin ve duygular ayrı şeyler değil, bedenle tamamen beraber olan şeylerdir. Enerji blokajlarının açılmasıyla birlikte zihnin, ruhun ve bedenin iyileştiğini görürüz.



Reiki nasıl öğrenilir?

Reikinin öğrenilmesi çok kolaydır. Daha önce öğretmen seviyesine gelmiş bir kişi size yardımcı olabilir. Herkes reiki uygulayıcısı olabilir. Verilen eğitim içinde enerji aktarımı yapılır. Bu enerji aktarımı bir kere yapıldığında hayat boyu sizinle kalır. Siz hiçbir çaba göstermeden reiki şifacısı olmanız sağlanır. Ayrıca, herkes öğretmen de olabilir. Herkese açıktır reiki. En önemli tarafı, eğitimin çok kısa sürmesi ve kolay uygulanmasıdır.



Reiki tedavisi nasıl yapılır?

Uygulayacağınız kişinin herhangi bir yerine ellerinizi koyarak başlar, ama yüzden başlamak daha iyi olabilir. Şifa arayan kişi yatar pozisyonda olursa daha iyi olur. 5-10 dakika elleri yüze, alına konur, eller kaydırararak başın iki tarafına verilir enerji. Her defasında bir bölgede 5-10 dakika kalmak gerekir. Hatta hasta bölgelerde bir saate kadar çıkılabilir.



Reiki, başın bitiminde, boyna fazla bastırmadan uygulanır. Omuzlara, göğüse, bedenin önüne ve arkasına verilebilir. Kulaklara vermek gerekir, çünkü akupunkturda kulaklar bedeni temsil eder. Refleksoloji de aynı prensiple çalıştığı için ayak altına da verilebilir. Reikinin yer ve zaman kısıtlaması yoktur. Kişinin rahat olması ve aynı zamanda şifacının da kendini destekleyecek şekilde oturması iyidir.



Reiki hangi aşamalardan oluşur?

Birinci aşamada elinizi koyarak çalışırsınız. İlk günden kendinize ve başkalarına, hatta hayvanlara, bitkilere evrensel şifa ışığının enerjisini elinizle aktarabilir hale gelirsiniz. İkinci aşamada şifa enerjileri daha da genişletilir. Uzaktan şifa gönderebilirsiniz. Mesela buradan Çin’deki ya da Afrika’daki herhangi bir insana şifa gönderebilirsiniz. Ayrıca olaylara, sınavlara, ilişkilere de şifa gönderilebilir.



İkinci seviyede daha güçlü bir enerji vardır. Fizikselin yanında zihinsel, duygusal şifada, yani bilinçaltının programlanmasında, olumlu düşüncenin yerleşmesinde, yeni inançaların zihne programlanmasında çok sıklıkla kullanılır. Çünkü reiki, özellikle ikinci derece beyin dalgalarının yavaşlamasını ve telkine açık hale gelmesini sağlar. Bilinçaltını istediğimiz yönde değiştirebiliriz.



Üçüncü aşamada çok daha güçlü bir enerji vardır. Bir başka insana, o enerjiyi kullanarak, yüksek şifa enerjileriyle yardım edebiliriz. Öğretmen olup başkalarının da şifacı olmalarını sağlayabiliriz.



Herkes reiki ile tedavi olabilir mi?

Reiki hemen hemen her koşulda uygulanabilir. Birkaç küçük istisnai durum olabilir. Örneğin bir organ kopmuşsa onun derhal buzlanması ve mikro cerrahiye gidilmesi gerekir. Biz kanı durdurmak için reiki uygularız, ama uzun uzadıya dokunun iyileşmesi için uygulamayız. Çok nadiren, kalp pili kullanan hastalarda, kalp pilinin üstüne reiki uygulandığında rahatsız edebilir. Belki kalbin etrafına uygulamak daha iyi olur. Ama reiki her hastalıkta, bağışıklık sistemi hastalıklarında, kanserde, genetik hastalıklarda, kemik kırıklarında, açık yaralarda, her yerde kullanılabilir.



Eğer kişi reikiden fayda görmek için psikolojik olarak kendini açıyor ve reikiye inanıyorsa, bu plasebo etkisi de faydalıdır. Ama reiki şifası için reikiye inanmak da gerekmiyor. Reiki, insanı 5-10 dakika içinde rahatlattığı ve etkisini hemen gösterdiği için aranan bir şifa yöntemidir.



1. Vücudunuza dar gelen kıyafet giymeyin.

2. İlaçla yaşamaktan kaçının.

3. Randevularınızı önceden ayarlayın.

4. Hafızanıza güvenmeyin; mutlaka yazın.

5. Aracınızı, bozulmadan servise götürüp bakım yaptırın.



6. Her kilidin yedek anahtarını yaptırın ve belli yerlerde bulundurun.

7. Daha sık ’hayır’ deyin.

8. Yapacaklarınızı öncelik sırasına sokun.

9. Zamanınızı israf etmeyin.

10. Öğle ve akşam yemeklerini basitleştirin.



11. Kötümser insanlardan uzak durun.

12. Önemli evrakın birden fazla fotokopisini çektirin.

13. Evde çalışmayan ne varsa tamir ettirin.

14. Yapmaktan hoşlanmadığınız işler için yardım isteyin.

15. İhtiyaçlarınızı önceden belirleyin.



16. Bir defada yapılması zor büyük işleri, küçük parçalara ayırın.

17. Etrafı toplayın, dağınıklıktan kurtulun.

18. Gülümseyin.

19. Bebekleri gıdıklayın.

20. Dost bir kediyi veya köpeği okşayın.



21. Kendinizi, bütün soruların cevabını bilmekle yükümlü hissetmeyin. Bazı şeyleri de bilmeyin.

22. Karşılaştığınız insanlara, onların hoşuna gidecek bir şey söyleyin.

23. Yağmur yağmasını isteyin; yağınca yağmurda yürüyün.

24. Kendi kendinize, nerede eski günler, her şey daha güzeldi demekten vazgeçin

25. Verdiğiniz kararın ne anlama geldiğini iyi düşünün.



26. Kendinize güvenin.

27. Nüktedan olun.

28. Sizi mutlu edecek bir şey yapmayı yarına bırakmayın.

29. Hiç tanımadığınız insanlara yürekten bir merhaba deyin.

30. Eski bir arkadaşlarınızla karşılaşınca ona sıkıca bir sarılın.



31. Hava açıksa, gece yıldızları seyredin.

32. Bir şarkıyı ıslıkla çalmayı öğrenin.

33. Arada bir şiir okuyun.

34. Kendinize bir demet çiçek alın. Bir çiçek koklayın.

35. Yardım istem ekten çekinmeyin; alamazsanız üzülmeyin.



36. Görünüşünüze özen gösterin.

37. Her şeyi kararında yapın; ifrata kaçmayın.

38. Nerede gerekiyorsa, orada mutlaka gerekli emniyet tedbirini alın.

39. Daima daha iyisini yapmaya çalışın, ama mükemmeliyetçi olmayın.

40. Resim ve heykel sergilerini gezin.



41. Berbere gidin.

42. Kendi kendinize bir şarkı mırıldanın.

43. İyi bir müzik dinleyicisi olun.

44. Kendi kendinize yetmeyi öğrenin.

45. Her gün biraz idman yapın; her fırsatta yürüyün.



46. Dünyanın en yetenekli insanı olmadığınızı kabul edin gerekiyorsa elimden ancak bu kadar geliyor deyin.

47. Yeni moda birkaç şarkıların sözlerini ezberleyin.

48. İşe erken gidin.

49. İşe her gün aynı yoldan gitmeyin.

50. Kırlarda dolaşın.



51. Maça gidip bağırın.

52. Başkaları dilemeden, siz onlara iyi günler dileyin.

53. Teşekkür edin.

54. Evde kendi kendinize yemek pişirin, güzel bir sofra kurun, sonra da afiyetle yiyin.

55. Başkalarını adam etmekten vazgeçin.



56. Severken karşılık beklemeyin.

57. Sinemada film seyrederken patlamış mısır atıştırın.

58. Bir ağaç, olmazsa bir çiçek dikin.

59. Şişmanlamayın.

60. Hatıra defteri tutun.



61. Kağıttan bir uçak yapıp uçurun.

62. Bir derneğe veya kulübe girin, arkadaş edinin, toplantılara katılın.

63. Mutlaka yeterince uyuyun.

64. Az konuşun, çok dinleyin.

65. İş arkadaşlarınıza ve dostlarınıza iltifatı esirgemeyin.



66. Bir güne yapılacak çok şey tıkıştırmayın.

67. Acelesiz yaşayın; daha önünüzde yaşanacak çok güzel günler var.

68. Stresli davranmak, doğuştan gelen değil, sonradan kazanılan kötü bir huydur; bunu unutmayın.

69. Arabanıza güzel koku yayan bir alet koyun.

70. Son söz: Öfkeyi, kendinize zevk edinmeyin.