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Kelle paça ile botoks

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kelle paça çorbalarda yoğun olarak bulunan kollojen içeren çorbaları tüketen insanların botoksa ihtiyaç duymayacağını söyledi...

Kelle paça ile botoks

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kelle paça çorbalarda yoğun olarak bulunan kollojen içeren çorbaları tüketen insanların botoksa ihtiyaç duymayacağını söyledi...

09 Ocak 2018 Salı 12:25
Kelle paça ile botoks
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Kelle Paça botoksu nasıl olur: Karatay'dan ezber bozan çağrı

TÜRKİYE'NİN doktoru Prof. Dr. Karatay Hoca, kelle paça çorba konusundaki ısrarını sürdürüyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kelle paça içen insanların, içmeyenlere oranla daha şanslı olduğunu belirterek "Kelle paça içenlerin botoksa ihtiyacı yok" dedi. Karatay, daha önce de orta yaş grubuna yaklaşan tüm kadınların, özellikle paça çorbası içme çağrısında bulunarak "Kemiklerinizi güçlendirmek için sık sık paça çorbası içmeye özen gösterin" demişti. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kollojen içeren kelle paça yiyen insanların botoksa ihtiyaç duymayacağını söyledi. Edinilen göre; Adana'da düzenlenen 11'inci Çukurova Kitap Fuarı'na gelen Prof. Dr. Caran Karatay, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Yaşam Boyu Sağlık" konulu söyleşide konuştu.

"YAĞLI KUZU ETİ İSTENİLEN MİKTARDA TÜKETİLEBİLİR"

Sağlıklı beslenmenin ipuçlarını veren Karatay, yağlı kuzu etinin istenilen miktarda tüketilebileceğini anlattı. Kelle paça yemeğinin de oldukça faydalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay şöyle konuştu: "Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce 'kolesterol yükseltiyor' diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğal kollojen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye ihtiyacın kalmaz."

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