Kayısıyla gelen güzellik

AKSUVİTAL Arge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, kayısı ağacı tarihsel sürecinde Orta Asya’dan Batı Çin’e kadar uzanan yolculuğu olsa da Türkiye'de özellikle Malatya ve çevresinde yetiştirildiğini söyledi. Malatya’da kayısının Hacıhaliloğlu, Kabaaşı, Soğancı, Çataloğlu, Çöloğlu olmak üzere bir çok çeşidi olduğunu bildiren Yıldırım, “Kayısı çekirdeği ve meyvesi ile insan sağlığı açısından çok önemlidir. Kayısının bir türü olan zerdalinin acı çekirdeğinde bulunan laetril( amigdalin) kanser tedavisinde kullanılan bir madde içermektedir. Lifli yapısıyla kabızlığa iyi geldiği gibi içeriğindeki demir ile de kansızlığa iyi gelmektedir” dedi.

Kayısı bahsedilen faydalarının yanı sıra tam bir cilt dostu olduğunu vurgulayan Nigar Yıldırım, “A vitamini, B1, B2, B3, B6, C ve E vitamini ile cilt için etkileri kanıtlanmış vitamin kompleksine sahiptir. Özellikle göz çevresinde kırışıklık giderici ve yaşlanma karşıtı etkiye sahiptir. Kayısı çekirdeğinin her cilt tipinin kullanabileceği derinlemesine nemlendirici etkisi vardır. Cilde ışıltı vermesinin yanı sıra yağlı bir his bırakmayan yapısı ile cildinize masaj yoluyla da uygulayabilirsiniz. Kayısı çekirdeği yağını günlük bakımınızda güvenle kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yıldırım, kayısı çekirdeği vücutta parçalandıktan sonra hidrojen siyanür ve amigdalin maddesinin toksik etki oluşturma durumu olduğundan ötürü günde sekiz-dokuz taneden fazla yenilmemesi gerektiğinin altını çizdi.