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Katarakt körlük nedenleri arasında ilk sırada!

Halk arasında "göze perde inmesi" olarak tanımlanan kataraktın dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, göz sağlığının korunmasında D vitamininin önemine vurgu yapıyor

Katarakt körlük nedenleri arasında ilk sırada!

Halk arasında "göze perde inmesi" olarak tanımlanan kataraktın dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, göz sağlığının korunmasında D vitamininin önemine vurgu yapıyor

12 Ekim 2017 Perşembe 09:05
Katarakt körlük nedenleri arasında ilk sırada!
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12 EKİM Dünya Görme Günü dolayısıyla "Sizin Gözünüzden: Presbiyopi ve Astigmatizmada En Güncel Tedavi Yaklaşımı" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
 
Toplumda körlük ve görme azlığına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, öne çıkan görme kusurları, yeni doğan ve çocukluk döneminde taramanın önemi, sık görülen sorunlar arasında yen alan katarakt ve güncel tedavi yaklaşımları ele alındı.
 
Toplantıda konuşan Operatör Dr. Bekir Sıtkı Aslan, görme kusurlarının tespit edilmesinde yeni doğan taramasının çok önemli olduğunu, 4 yaşından önce her çocuğun mutlaka göz hekimi kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek bu dönemde belirlenen sorunların tedavi başarısını ve yaşam kalitesini artırdığını söyledi.
 
Yeni doğanlarda yapılan işitme taraması gibi göz taramasının da zorunluluk haline getirilmesini istediklerini ifade eden Aslan, bunun için ilgili bakanlıklarla görüştüklerini dile getirdi.
 
D VİTAMİNİ ÖNEMLİ ETKEN
 
Göz sağlığının korunmasında yeterli D vitamininin önemine dikkati çeken Aslan, çocukların mutlaka gün ışığından faydalanması gerektiği vurguladı.
 
Öte yandan Aslan, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıyla oluşan katarakt hakkında da bilgi verdi. Kataraktın dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada olduğuna işaret eden Aslan, şunları söyledi:
 
YILDA 25 MİLYON KİŞİ KATARAKT OLUYOR
 
"Halk arasında 'göze perde inmesi' olarak tanımlanan katarakt, dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Her yıl 25 milyon kişide oluşan katarakt, dünyadaki körlüklerin yaklaşık yüzde 50'sinin nedeni olarak kabul ediliyor. Katarakt teşhisi konulan hastaların yüzde 40'ında astigmatik kırma kusuruna rastlanıyor. Katarakt tedavisi yapılırken, diğer görme kusurları da tedavi edilebiliyor. Özellikle astigmatı da tedavi etme imkanına sahip olmamız, hastalara daha iyi bir görüş kalitesi sunulmasına olanak veriyor."

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Anahtar Kelimeler:
KataraktKörlükBekir Sıtkı AslanGöz Sağlığı
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