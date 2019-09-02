Katarakt ameliyatı ile yakın gözlüğünden kurtulmak mümkün

PROF. Dr. Ahmet Maden, ilerleyen yaşla birlikte yakın görme yeteneğinin gittikçe azaldığını, buna 'Presbiyopi' adı verildiğini söyledi. Daha önce çok yüksek bir uyum yeteneğine sahip olan göz merceğinin, ilerleyen yaşla birlikte esnekliğini ve dolayısıyla uyum yeteneğini kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Maden, "Kırklı yaşlara gelindiğinde kişiler çok yakındaki (30-35 cm) küçük punto yazılar ve cep telefonu ekranı gibi küçük nesneleri görmekte zorlanmaya, özellikle loş ışıkta göremez hale gelmeye başlar. Bu durum bazı kişilerde kırklı yaşların başında meydana gelirken, diğer kesimde kırkın sonlarında görülebilmektedir" dedi.

'HAVUÇ TÜKETMEK FAYDA SAĞLAMIYOR'

Presbiyopinin yaşamda beklenen bir fizyolojik değişim olsa da ilerleyen yaşın kaçınılamaz ve gizlenemez bir işareti olarak kişilerde duygusal bir sarsıntı ve yaşlanma adına bir belirti olarak algılandığını kaydeden Prof. Dr. Maden, "Başlangıçta gözlük kullanımı reddedilebilir. Yakın gözlüğü kullanmamak için direnmek ve cisimleri uzaklaştırarak görmeye çalışmak geçici bir çözümdür. Bunun yanında beslenmenin de yine bu sorun üzerinde direkt bir etkisi bulunmamaktadır. Göz sağlığına faydalı olduğu düşünülen havuç gibi gıdaların tüketilmesi bu durumu geciktirmez ya da ortadan kaldırmaz" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER İLE İLERLENMELİ

Gözleri gözlüğe alıştırmamak için yakın gözlüğün kullanılmamasının göz zorlanmasına, baş ağrısına, okuma ya da diğer yakın işleri yaparken yorulmaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Maden, "Kişi fark etmeden giderek okuma ve diğer yakın görmeyi gerektirecek işlere karşı isteksiz hale gelebilir. Yakın görme problemi ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmalı, kişiye özel olarak refraksiyon durumu saptanmalı ve özel çözümler bir uzman tarafından üretilmelidir" dedi.

UZAK VE YAKIN BİR ARADA

Miyop sorunu olanların mevcut gözlüklerini çıkardıklarında daha rahat gördüklerini keşfettiğini kaydeden Prof. Dr. Maden, "Fakat hipermetroplar için yakını görme gittikçe zorlaşmaktadır. Miyop ya da hipermetrop bozukluğu olanlar zaten bir gözlük kullanmaktadır. Bu durumda, kullanılan gözlük uzak ve yakın görmeyi sağlayacak şekilde multifokal ya da progressif adı verilen camlar ile birleştirilebilir. Bu camlar başlangıçta bir uyum dönemi gerektirse ve alışma güçlüğü olabilse de çok yaygın olarak başvurulan ve her mesafeden net görmeyi sağlayan oldukça iyi bir seçenektir" diye konuştu.

HEM UZAK HEM YAKINI GÖRMEYİ SAĞLAYAN ÖZEL LENSLER

Katarakt oluşan kişilerde, ameliyat sırasında göze yerleştirilen, hem uzak hem yakını net görmeyi sağlayan 'multifokal, trifokal' göziçi akıllı lens seçenekleri bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Maden, "Ameliyattan sonra gözlük ihtiyacı bu lensler sayesinde ortadan kalkar. Ayrıca katarakt söz konusu olmadan da aşırı kırma kusurlarında tıpkı katarakt durumunda olduğu gibi bu kez saydam olan göz içi lensi aynı şekilde ameliyatla alınabilir ve uygun akıllı göz içi lensi yerleştirilir. Böylelikle her mesafede gözlüksüz ve daha kaliteli bir görüş elde edilebilir" dedi.