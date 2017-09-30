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Kas nakli sinir yaralanmalarına umut oluyor!

Kas nakli, özellikle omuz, dirsek ve el hareketlerinin duyusunu sağlayan sinir ileti ağı (brakial pleksus) yaralanmalarında olumlu sonuç veriyor

Kas nakli sinir yaralanmalarına umut oluyor!

Kas nakli, özellikle omuz, dirsek ve el hareketlerinin duyusunu sağlayan sinir ileti ağı (brakial pleksus) yaralanmalarında olumlu sonuç veriyor

30 Eylül 2017 Cumartesi 10:45
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut oluyor!
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SİNİR ileti ağı (brakial pleksus) yaralanmalarının genelde doğum travması ile bebek ve çocukluk yaş grubunda, erişkin yaralanmalarının ise genelde motosiklet kazalarında oluştuğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji, El ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kadir Bacakoğlu, "Serbest kas nakli tedavisi ağır pleksus yaralanmalı hastaların tedavisinde fonksiyon kazandırmaya yönelik zor ancak geç dönemde tek tedavi seçeneği" dedi. 
Bu yaralanmanın ancak cerrahi yöntemle tedavi edilebildiğini kaydeden Uzman, her hastada sinir onarımıyla fonksiyon elde etme şansının bulunmadığını da sözlerine ekledi. 
Prof. Bacakoğlu, geçirdiği motosiklet kazasında bu sinir ağının tümü etkilenen, sol kolu tümüyle felçli olarak kendisine başvuran 29 yaşındaki Ersin Sezgin'e de böyle bir şansı olmadığı için 'mikrocerrahi teknikle serbest kas nakli' yapmak zorunda kaldığını kaydetti ve tedaviyle ilgili şunları söyledi: 
"Bu hastalarda erken sinir cerrahileri sonrası eksik fonksiyonları kazandırmak için vücudun başka bir yerinden kası kola getirip özellikle günlük hayatta çok önemli olan dirsek kıvırma fonksiyonunu elde etmek gerekiyor. Ancak mikrocerrahi ile mümkün olan bu teknikle hastamızda bacaktan alınan kası, omuzdan ön kola doğru yerleştirildi. Bu kasın yaşaması için atar ve toplardamarları koltuk altında alıcı damarlara dikildi. Kasın kasılması için gerekli sinir aktivitesi de hastada kaburga altından çıkarılan üç adet sinirin bacak kası sinirine bağlanması ile gerçekleştirildi. Hastamızın cerrahisi 11 saat sürdü. 5'inci günde hastaneden taburcu edildi. Yaklaşık 1 yıl gibi bir rehabilitasyon süreci sonrası diğer benzer hastalarımızda olduğu gibi dirsek kıvırma fonksiyonunu kazanmasını bekliyoruz. Brakial pleksus yaralanmalarında geçmişe oranla daha etkili tedaviler yapabiliyoruz. Bu hastada gerçekleştirilen serbest kas nakli tedavisi de ağır pleksus yaralanmalı hastaların tedavisinde fonksiyon kazandırmaya yönelik zor ancak tek tedavi seçeneği. Erişkin yaralanmalarının tedavisi bebeklik dönemine göre daha zor ve uzun sürelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Kadir BacakoğluKas NakliBrakial Pleksus
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