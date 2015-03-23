Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Karnından 20 kilo yağ alındı

Aşırı kilo ve kiloya bağlı karın sarkması şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşın karın bölgesinden yapılan operasyonla 20 kilo yağ alındı

Karnından 20 kilo yağ alındı

Aşırı kilo ve kiloya bağlı karın sarkması şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşın karın bölgesinden yapılan operasyonla 20 kilo yağ alındı

23 Mart 2015 Pazartesi 09:06
Karnından 20 kilo yağ alındı
banner404
KONYA'NIN Ereğli ilçesinde, 145 kilo ağırlığındaki Mustafa Eser (40), karın bölgesindeki sarkma ve aşırı kilo nedeniyle Ereğli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Ereğli Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Kıyar tarafından ameliyat edilen Eser’in karın bölgesinden 20 kilo yağ alındı. Geçirdiği ameliyattan sonra karın bölgesindeki sarkma ve kilodan kurtulan Mustafa Eser’in 145 kilodan 120 kiloya düştüğünü ifade eden Dr. Mehmet Mustafa Kıyar, hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi. Karın bölgesinde oluşan sarkıkların hastayı rahatsız ettiğini belirten Kıyar, obez olan hastaları uyararak mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini ifade etti. Yapılan ameliyatın Ereğli’de ilk olduğunu söyleyen Kıyar, başarılı geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
Ameliyat olan Mustafa Eser de, “Karnımın sarkmasından dolayı yara oluşuyordu ve bu yara artık beni rahatsız etmeye başlamıştı. Doktor beye sıkıntımı anlattıktan sonra ameliyat etti şimdi hem kilo vermiş olmam hem de sarkan karnımın düzelmesi beni mutlu etti. Doktor beye teşekkür ediyorum” dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 23.03.2015 08:07
Anahtar Kelimeler:
20 KiloYağYağ AldırdıAşırı KiloKarın SarkmasıKonyaEreğli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim