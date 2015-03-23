Karnından 20 kilo yağ alındı

KONYA'NIN Ereğli ilçesinde, 145 kilo ağırlığındaki Mustafa Eser (40), karın bölgesindeki sarkma ve aşırı kilo nedeniyle Ereğli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Ereğli Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Kıyar tarafından ameliyat edilen Eser’in karın bölgesinden 20 kilo yağ alındı. Geçirdiği ameliyattan sonra karın bölgesindeki sarkma ve kilodan kurtulan Mustafa Eser’in 145 kilodan 120 kiloya düştüğünü ifade eden Dr. Mehmet Mustafa Kıyar, hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi. Karın bölgesinde oluşan sarkıkların hastayı rahatsız ettiğini belirten Kıyar, obez olan hastaları uyararak mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini ifade etti. Yapılan ameliyatın Ereğli’de ilk olduğunu söyleyen Kıyar, başarılı geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Ameliyat olan Mustafa Eser de, “Karnımın sarkmasından dolayı yara oluşuyordu ve bu yara artık beni rahatsız etmeye başlamıştı. Doktor beye sıkıntımı anlattıktan sonra ameliyat etti şimdi hem kilo vermiş olmam hem de sarkan karnımın düzelmesi beni mutlu etti. Doktor beye teşekkür ediyorum” dedi.