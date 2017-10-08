Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor

ANTALYA'NIN Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Dünya Tüp Bebek Kongresi'nde konuşan Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Gülekli, yumurta dondurmanın iki nedenle yapılabildiğinin altını çizerek, “Birincisi tıbbi gereklilik. Örneğin, kanser tedavisi sonrasında yumurtalık içinde hiç yumurta kalmayacak gibi. Birde son yıllarda ülkemizde Sağlık Bakanlığının derneğimizin önerileriyle uygulamaya aldığı bir takım ameliyatlar olursa arkasından yumurtalık içindeki yumurta sayısı azalacak, yumurtalığı kaybedilecek ya da ailesinde erken menopoz öyküsü olduğu için erkenden menopoza girecek gibi bir grup hasta için de uygulanmaya başlandı” dedi.

Sosyal yumurta dondurma

Sosyal nedenlerle yumurta dondurma hakkında da bilgiler veren Prof. Dr Gülekli, “Bu şu demek, bankaya para yatırmak gibi. Genç yaşlarda bir kadın yumurtasını dondurtursa, ileride ihtiyaç hissettiği zaman başka birinin yumurtasını kullanmak yerine kendi yumurtasını kullanabilir hale geliyor. Bu hem sperm hem yumurta için olabiliyor. Yalnız burada toplumun bilinçlenmesine çok ihtiyaç var” diye konuştu.

Bu konuda Amerika’da yapılan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Gülekli, "Gençler, üretkenliklerinin kaç yaşa kadar devam edebileceği yönündeki bir soruya yüzde 80’ini yanlış cevap veriyor. Bunun bizim ülkemizde ne kadar olduğunu bilmiyoruz, anket çalışması yapılmadı. Aynı gençler, 'Menopozdan sonra da doğum yapabilir misiniz?' sorusuna ‘Evet devam eder’ diyenler olmuş. Eğer ilerleyen yaşla birlikte gebe kalma olasılığının azaldığı bilinirse, buna önceden tedbir almak mümkün. Çünkü yabancılarda yapılan çalışmalardan edindiklerimize göre sosyal nedenlerle yumurtasını dondurtanların yüzde 80’inin nedeni o sırada aile kuracak bir erkek arkadaşının veya kocasının olmamasıdır” dedi.

"Türkiye'de gebe kalma problemi artıyor"

Türkiye’de de gebe kalmakla ilgili bir takım problemlerin olmaya başladığına işaret eden Prof. Dr. Gülekli, “Kariyer nedeniyle, evlendikten sonra hemen çocuk sahibi olmayayım diye çocuk sahibi olmayı öteledikçe, ihtiyaç hissettiklerinde gebe kalmakta güçlükleri olduğunu fark eder hale geldiler” dedi.

"Yumurta dondurtmak için heyet raporu olmalı"

Türkiye’de yumurta dondurmanın yasal olarak uygulandığını vurgulayan Prof. Dr. Gülekli, “Ancak bunun için bir heyet raporuna ihtiyaç var. Nedenini belirtmesi gerekiyor. Kanserse kanser olduğunu, ailesinde erken menopoz öyküsü varsa yumurtalık içindeki yumurta sayısının azalması gibi durumlar test ve belgelerle ortaya koyması gerekir. Heyet bu durumu onaylaması gerekir” diye konuştu.

35 yaşın altında yumurtasını dondurtanların gebe kalma olasılığının 35 yaşın üzerinde dondurtanlara göre ciddi derecede daha iyi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gülekli, “Bu konuda yapılan çalışmalarda 35 yaşın altında 10 tane yumurtasını dondurtan bir hanımın o 10 yumurtanın tamamı kullanıldığında gebe kalma olasılığı yüzde 60, 35 yaş üzerinde dondurttuğu 10 yumurtası kullanılan hanımın gebe kalma oranı yüzde 30’a kadar iniyor. O nedenle kişinin hangi yaşta yumurtasını dondurttuğu büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.