Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Işıklar anlattı:



Kök hücreler en çok nereden elde ediliyor?



Vücudun en önemli mezenkimal kök hücre kaynaklarından biri yağ dokusudur. Araştırmalar yağ dokusundaki mezenkimal kaynaklı kök hücre oranının kemik iliğinden fazla olduğunu gösteriyor. Özellikle karın bölgesindeki yağlardan yararlanılır. Çünkü yağ dokusunun en yoğun olduğu bölgedir. Bu durumda kök hücre elde edilme yüzdesi de artıyor.



Kök hücre tedavisinden sonra takip nasıldır?



Tedaviyi nasıl uygulandığınıza göre değişir. Dizde kıkırdak kaybı varsa kemik iliğinden veya yağ dokusundan alınan kök hücre işlemden geçirilerek sorunlu bölgeye yamanır. Bunun takibi MR, film gibi görüntüleme yöntemleriyle yapılır. Ama en sağlıklı takip ‘ikincil atroskopi’lerdir. Bu tür kritik hastalar, işlemden 12 ay sonra şikayetler devam ediyorsa atroskopi ile takip edilir. Atroskopi özetle şu: Eklem içine küçük kanallar yerleştirerek bu kanallardan eklemin içine bakmayı, gerekirse tedavi imkanı sağlayan cerrahi bir yöntemdir.



Fizik tedaviye gerek olur mu?



Fizik tedavi eklem kıkırdak kayıplarında her zaman uygulanan bir yöntemdir. Eksik olan kas gücü, yürüme bozukluğunun giderilmesi, dengenin korunması açısından fizik tedavi uygulamalarının önemi büyüktür. Fizik tedavi ortopedi alanında yapılan tedavilere ek olarak kullanılan olmazsa olmazlardandır.



Başarı oranı nedir?



Başarı oranı için şu anda bir şey söylemek çok mümkün değil. Kök hücre tedavisinin öncelikle hangi hastalara ne şekilde uygulanması gerektiği konusunda bilimsel olarak tanımlanmış ve kabul görmüş bir tedavi şeması yoktur.



Kimlere yapılabilir?



Cerrahi ve diğer tedavilerle iyileşme şansı bulunmayan hastalarda, geniş kıkırdak bozulmaları olan hastalarda uygulanabilir. Kıkırdak hasarları dışında kas, tendon yaralanmalarında, kalça ve dizde erken dönemde tanı konulan kemik enfarktüslerinin tedavisinde de kullanılır.



Başka kullanım alanları var mı?



Kıkırdak hasarlarının yanı sıra kırıklarda, kas tendon sorunlarında ve spor yaralanmalarında da uygulanabilir. Örneğin sporcularda hızlandırıcı tedavi olarak kullanılabilir.

Hücre konsantrasyon tedavisi nedir?



Hücre konsantrasyon tedavisi kandaki belli hücrelerin yoğunlaştırılıp hastaya uygulanmasıdır. Günümüzde en çok kullanılanı PRP’dir. Bu, kök hücre tedavisi değildir. Kök hücre tedavisi (hücresel tedavi) herhangi bir nedenle hasar görmüş bir doku ya da organın yeni hücreler ile tanışmasını sağlamak, o kök hücrelerin hasarlı olan hücreye dönüşmesine yönelik uygulamaları tanımlar. PRP’de ise hasarlanmış bir doku ya da organın o bölgesinin tamir edilmesine yönelik birtakım uyarıcıların devreye girmesi sağlanır.