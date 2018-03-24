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Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş

İngiltere’de yapılan geniş çaplı bir araştırma, aşırı kilolu ya da obez olmanın kanserin başlıca nedenlerinden birine dönüştüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre sigara içmenin yol açtığı kanser vakalarında ise düşüş görülüyor

Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş

İngiltere’de yapılan geniş çaplı bir araştırma, aşırı kilolu ya da obez olmanın kanserin başlıca nedenlerinden birine dönüştüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre sigara içmenin yol açtığı kanser vakalarında ise düşüş görülüyor

24 Mart 2018 Cumartesi 10:37
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
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İNGİLTERE Kanser Araştırma Kurumu’nun (Cancer Research UK) yaptığı araştırmaya göre kanser vakalarının üçte biri (135 bin vaka) aslında önlenebilir. Aşırı kilolu olmak ise kanser vakalarının yüzde 6,3’ünün sebebi olarak ortaya çıkıyor. Bu rakam 2011 yılında yüzde 5,5’ti. Sigara içmek halen kanser vakalarının en büyük sebebi olarak gözükse de oranı 2011’de yüzde 19,4’ken son verilere göre yüzde 15,1’e düştü. Kanserin görülmesinde en çok rastlanan ikinci sebep obezite iken üçüncü sebep güneşe maruz kalmak olarak ortaya çıkıyor. Önlenebilecek bir diğer kanser sebepleri ise alkol almak ve az lifli yiyecek tüketmek. Diğer yandan önlenebilir kanser vakalarının oranı ise 2011’de yüzde 37,7 iken bu oran yüzde 42,7’ye yükseldi. Kurumun araştırması sigara ile iyi mücadele edildiğini ancak obezite sorunuyla etkin bir şekilde mücadele edilemediğini ortaya koyuyor. Bu yüzden araştırmayı yapanlara göre obezite ile etkin mücadele için politikalar geliştirilmeli.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereObezSigara
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