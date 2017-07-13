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Kanserin Çaresi Bu Meyve Olacak!

Diyetisyen Emre Uzun, Brezilya'nın süper meyvesi Acai üzümü ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Koyu mor renkte olan acai üzümü buzlu meyve püresi, kurumuş toz ve preslenmiş meyve suyu olarak satılır

Kanserin Çaresi Bu Meyve Olacak!

Diyetisyen Emre Uzun, Brezilya'nın süper meyvesi Acai üzümü ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Koyu mor renkte olan acai üzümü buzlu meyve püresi, kurumuş toz ve preslenmiş meyve suyu olarak satılır

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:54
Kanserin Çaresi Bu Meyve Olacak!
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ACAİ üzümü antioksidan bakımından çok zengindir. Yaban mersininden 3 kat daha fazla antioksidan içerir.
Acai üzümünün kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardım ettiği gözlenmiştir.
Acai üzümü, potansiyel bir anti kanser ajanıdır. Araştırmacılara göre, acai üzümünün ileride kanser tedavisinde kullanılacağı düşünülmektedir ancak henüz yeterli araştırma ve kanıt yoktur.
Acai üzümünün içindeki bileşenler ayrıca beyninizi yaşınız ilerledikçe oluşan zarardan korur.
Acai üzümünün olası engelleri
Acai üzümü sağlığa faydalı bir meyvedir ancak içine katılmış şeker oranına dikkat edilmelidir.
Acai üzümü yemenin yolları
Acai üzümünün tazesinin raf ömrü çok kısa olduğu için genelde püre, meyve suyu ve toz şeklinde bulunur. Şeker oranı çok fazladır ve lif oranı düşüktür. Filtrelenmesine rağmen antioksidan oranı azalabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
AcaiüzümMeyveKanser
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