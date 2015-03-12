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Kanserin büyük düşmanı Karadeniz'den çıktı

Kanserin büyük düşmanı Karadeniz'den çıktı Karadeniz'e özgü sebzelerden karalahana son yılların en dikkati çeken sebzelerinden

Kanserin büyük düşmanı Karadeniz'den çıktı

Kanserin büyük düşmanı Karadeniz'den çıktı Karadeniz'e özgü sebzelerden karalahana son yılların en dikkati çeken sebzelerinden

12 Mart 2015 Perşembe 12:10
Kanserin büyük düşmanı Karadeniz'den çıktı
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BİLİM insanları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre kara lahana kansere iyi geliyor, daha doğrusu dışardan aldığımız kanserojen toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Karalahana son yılların en dikkati çeken sebzelerinden. Bilim adamları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre kansere iyi geliyor, daha doğrusu dışardan aldığımız kanserojen toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Karalahana içerdiği beta-karoten, C ve E vitaminleri sayesinde kuvvetli bir antioksidan ve vitamin deposu. Bu birliktelik sayesinde hücresel hasarın önüne geçiyor. Yaşlanmayı geciktiriyor, bağırsakları çalıştırıyor, kabızlığı engelliyor, kalp ve kanser hastalıklarına karşı koruduğu söyleniyor. Geçmişi 2000 yıl öncesine dek uzansa da Karadeniz’e özgü bir sebze olarak kabul ettiğimiz için onu zaten diğer lahana çeşitlerinden ayrı bir yere koyarız. Ancak bir çok sebze gibi karalahananın da yararlarından faydalanabilmek için çok pişirilmemesi gerekiyor. Bizde genellikle önce haşlanır, suyu süzülür sonra da uzun uzun pişirilir. Oysa vitamin değerlerinin ve antioksidan özelliğinin kaybolmaması için ya suda bir kaç dakika haşlanması ya da sadece beş-on dakika kadar kavrulması gerekiyor. 
Kaynak: Milliyet

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Son Güncelleme: 12.03.2015 11:11
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KanserKanserin Büyük DüşmanıKaradenizKaralahanaSebzeKaradenize özgüC Ve E VitaminleriVitamin
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