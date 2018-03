Kansere yakalananların sayısı, evlenenlerden daha fazla!

İNGİLTERE'DE yayın yapan Daily Mail gazetesinde yayınlanan makale şaşırtıcı veriler içeriyor. Genelde yaşlı insanların hastalığı olarak bilinen kanserin erken yaşlarda da görülebildiğine dikkat çekildi. Mesela 2006 ile 2015 yılları arasında 65 yaş altında 1.2 milyon kanser vakası tespit edildi ve bunların 343 bini 50 yaş altında tanı alan vakalar.Gittikçe yaygınlaşan kanser hastalığının toplum nezdinde en korkulan durum olduğunun belirtildiğine dikkat çeken St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, kanserin evliliklerden daha yaygın olduğuna dikkat çeken o haberle ilgili şunları söyledi: "Ortalama yaşam süresinin artmasından kaynaklanan kanser vakalarındaki artışın yanı sıra evlilik oranları düştü."

KANSER NEDEN EVLİLİKTEN DAHA YAYGIN?

İngiltere'de 2005 yılında 298 bin yeni kanser vakası gözlenirken aynı yıldaki evliliklerin 285 bin civarında olduğu belirtiliyor. O yıldan beri bu farkın giderek açılmasının nedenleri arasında insanların ortalama yaşam süresinin artmasından kaynaklanan kanser vakalarındaki artışın yanı sıra evlilik oranlarının düşmesi gösteriliyor.

KANSERE NE ZAMAN KESİN ÇÖZÜM BULUNACAK?

Şu anda kanser vakalarının yüzde 50'si 10 yıldan daha uzun süre yaşayabilmektedir ve bu noktaya ulaşan hastaların kanserden tamamen kurtulduğu söylenebilir. Araştırmacılar, önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranın yüzde 75'e çıkacağını öngörüyor.

DÜNYADA DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre tüm dünyada gerçekleşen ölümlerin yüzde 13'ü kanserden kaynaklanıyor ve bu oranın her geçen yıl artacağı öngörülüyor. Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, "Kanser tedavisindeki ilerlemeler neticesinde kanserli hastaların yaşam süresinin artması istenen bir durum olmakla beraber toplum açısından maddi bir yükü de beraberinde getiriyor. Mesela ABD'de kanserin tedavisi için yıllık ortalama 77.4 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor, buna dolaylı harcamalar da eklendiği zaman 200 milyar doları aşan bir ekonomik yük oluşuyor" dedi.

Erişkin bireylerde kansere bağlı ölümlerin büyük çoğunluğunu akciğer, mide, karaciğer, kalın bağırsak ve meme kanserlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Tapan, sözlerine şöyle devam etti: "Yaşam tarzı ve diyet alışkanlıkları bu kanserlerin gelişiminde önemli paya sahiptir. Obezite, düşük meyve ve sebze tüketimi, egzersiz yapmama, alkol ve sigara kullanımı gibi etkenlerin kanser nedenli ölümlerin yüzde 30'una sebep olduğu bilinmektedir. Sigara kullanımı tartışmasız olarak kansere yol açan en önemli risk faktörüdür. Tüm kanser ölümlerinin yüzde 22'si ve akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 71'i sigara ile iliskilidir. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde Hepatit B ve Hepatit C gibi virüsler kanser ölümlerinin yüzde 20'sinden sorumlu tutulmaktadır.

ERKEKLERDE AKCİĞER KANSERİ, KADINLARDA MEME KANSERİ İLK SIRADA

Türkiye Kanser Dairesi verilerine göre ülkemizde her yıl 103 bin erkek ve 71 bin kadın kansere yakalanıyor. Erkeklerde en sık akciğer kanseri görülürken, prostat kanseri ikinci, kalın bağırsak kanseri ise üçüncü sırada yer alıyor. Kadınlarda meme kanseri en sık rastlanan kanser türü ve erkeklerden farklı olarak tiroid kanseri kalın bağırsak kanserinden daha sık görülüyor. Kansere bağlı ölümler arasında erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanseri ilk sıradadır."

NELER YAPILMALI?

Kanserde erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Ümit Tapan, "Ancak tarama testleri yalnızca bazı kanserlerde uygulanabiliyor ve maalesef her zaman istenen sonucu veremiyor. Dahası erken yakalanan kanserlerin dahi bir kısmında çok etkili tedaviler olmadığından olumsuz sonuçlar görülebiliyor. Bu nedenle kanserle mücadelenin en onemli basamağı kansere neden olan etkenlerle mücadele olmalıdır; özellikle değiştirilebilir risk faktörleri grubuna giren obezite, düşük meyve ve sebze tüketimi, egzersiz yapmama, alkol ve sigara kullanımı gibi. Ayrıca düzenli doktor kontrolü ile tarama testlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, belirti ve bulguların ihmal edilmeden bir sağlık merkezine başvurulması erken tanı ve tedaviye olanak sağlayabilir."