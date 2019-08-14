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Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

İsveç'te bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

SAĞLIK 14.08.2019, 10:55 Melike Temir
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
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İSVEÇ'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğu belirlendi.

A KAN GRUBUNUN MİDE KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ DAHA FAZLA

Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

B VE AB OLANLARIN PANKREAS KANSERİ OLMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

EN DİRENÇLİ KAN GRUBU SIFIR

Çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.

#İsveç #kanser #kan grubu
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