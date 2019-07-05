Kanser ve diyabet gelişimini önleyen içecek açıklandı

Süt ve az yağlı türevlerinin orta düzeyde tüketiminin bir dizi hastalığın gelişme riskini azalttığı öğrenildi.

Kanser ve diyabet gelişimini önleyen içecek açıklandı
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MEDİCAL Xpress’in aktardığına göre İspanyol bilim insanları, sütün önleyici özellikleriyle ilgili olan ve randomize kontrollü çalışmalardan ve diğer araştırmalardan elde edilen verilere dayanan 14 çalışmanın meta-analizini yaptı. Yoğurtlar gibi az yağlı süt ürünleri tüketiminin, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, kalın bağırsak kanseri ve mesane kanseri riskini azalttığı tespit edildi. Aynı zamanda araştırma, sütün osteoporotik kırıklar ve kalça kırılmalarına karşı koruma sağlamadığı ama omurları güçlendirdiğini gösterdi.

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