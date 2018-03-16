Kanser tedavisinde bağışıklığı güçlendirmek için 12 öneri!

KALİTELİ ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra kanser gibi önemli hastalıklardan korunmada beslenme düzeni etkili olabiliyor. Sebze ve meyveden zengin bir diyet, sigarasız yaşam, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı vücut ağırlığının korunması ile kanser gelişiminde yüzde 40’lara varan bir azalma sağlanıyor. Beslenme, kanser tedavisi gören hastalar için de çok önemli.

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ŞART!

Bağışıklık sistemi, pek çok hücre ve organı içeren, oldukça komplike bir sistemdir. Bu sistem sayesinde bireyler, kanser ve pek çok ciddi hastalıktan korunmaktadır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip kişiler hastalıklara karşı dirençlidir. Ancak bağışıklığın zayıflaması durumunda, zararsız görünen mikrobik hastalıklar bile yaşamsal kayıplara yol açabilir.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için dikkate alınacak 12 öneri, yaşam kalitesini artırarak, vücudu önemli hastalıklardan korumaya yardımcı olacaktır.

1-Güçlü bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı koşullarda hazırlanmış, doğal besinleri uygun miktarlarda tüketmek vücut için koruyucu bir kalkan etkisi oluşturmaktadır.

2-Çiğ sebze ve meyve sebzeler hastalık savıcı etkiye sahiptir. Sebze ve meyveler içerdikleri doğal vitaminler ve diğer antioksidanlar aracılığıyla, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

3-Besin hijyeni önemlidir. Sebze ve meyveler yıkandıktan sonra 15 dakika sirkeli suda bekletilip tüketilmelidir.

4-Gün içinde yeterli protein alımı, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır. Hayvansal proteinlerle bitkisel proteinlerin dengeli bir biçimde tüketilmesi çok önemlidir.

5-Probiyotiklerin koruyucu etkisinden yararlanılmalıdır. Yoğurt ve kefir gibi gıdalar, mide-bağırsak sistemindeki bağışıklık sistemi elemanlarının sağlıklı işleyişinde rol almaktadır.

6-Su hayat kaynağıdır. İçeriğindeki tuz ve mineraller sayesinde, gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlamaktadır.

7-Yeterli uyku sağlık için gereklidir. Yalnızca yeterince uzun süre uyumak değil, “kaliteli” uyku da bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir.

8-Düzenli fiziksel aktiviteler vücut direnci için gereklidir.

9- Pozitif olmak ve bol bol gülmek, vücuda şifa sağlar.

10-Sigara içilen ortamlarda bulunulmamalıdır. Pasif olarak da olsa sigara dumanına maruz kalmamak genel vücut sağlığı açısından önemlidir.

11-İdeal kilo korunmalıdır. Aşırı kilolar hastalıklara zemin hazırlayabildiği gibi hızlı kilo kaybı da, bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bilinçsiz, hızlı kilo kaybettiren diyetlerden kaçınılmalıdır.

KANSER HASTALARI BESLENMEDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

* Öğünlerde mutlaka tahıllar, fasulye, sebze ve meyve gibi bitkisel kaynaklı gıdalar da bulunmalıdır.

* Protein ihtiyacı için günde bir öğünde mutlaka balık, yağsız et ve tavuk tüketmek gerekir.

* Koyu renkli öğeler zengin antioksidan kaynakları olduğu için bu tür besinleri sık yemek önerilir.

* Genel olarak orta miktarda yemek ile kilo kontrolü yapmak sağlıklı beslenmenin temel kuralıdır.

* Mevsim meyve ve sebzelerinden her gün en az 5 porsiyon yenmesi gereklidir.

* Günde en az 2–3 litre sıvı almanız gerekmektedir.

* İshal durumu varsa kurufasülye, nohut, barbunya, mercimek, karnabahar, lahana gibi gaz yapıcı yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

* Eğer ağız yaralar ve yutma güçlüğü söz konusuysa, domates (sosu veya suyu), portakal, limon, greyfurt gibi meyve sularından, çiğ sebzelerden, kuru ve sert gıdalardan (kraker, tost, ekmek kabuğu gibi), acılı, baharatlı ve çok tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

* Çiğ köfte, çiğ pastırma, salam gibi çiğ et ürünleri tüketilmemelidir.

* Kızartma ve kavurma yerine, haşlama, ızgara veya fırında pişirme gibi yöntemler tercih edilmelidir.