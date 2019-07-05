Kanser taramalarında Antalya, Türkiye 1'incisi oldu: Alanya dereceye girdi!

KANSER hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir halk sağlığı problemidir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak korunmanın önemi artmaktadır. Ülkemizde kanser tarama programları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı organizasyonunda “Ulusal Kanser Tarama Standartlarına” göre meme, kalın bağırsak (kolorektal) ve rahim ağzı (serviks) kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV/DNA testi ile rahim ağzı (serviks) kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadınlara ve erkeklere 2 yılda 1 GGK testi ile kalın bağırsak (kolorektal) kanseri taraması yapılmaktadır. Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde kanser taramaları 1. Basamak sağlık kuruluşları olarak belirlenen Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM’ler) uygulanmaktadır. Ücretsiz olarak yapılan bu taramalardan tüm vatandaşlarımız yararlanabilir. Antalya’da 2018 yılı verilerine göre üç kanser tarama türünde toplam 223.416 sağlıklı birey taranmış, 2.087 birey şüpheli pozitiflik ile hastanelere yönlendirilerek erken teşhis ve tedavileri sağlanmıştır. Böylece bireylerin hayatları kurtarılmış, yaşam kaliteleri arttırılmış, erken teşhis ile tedavi mali yükü önemli ölçüde azaltılmıştır" denildi.



ALANYA ŞEHİR GENELİNDE ÜÇÜNCÜ OLDU

İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluğunda, Antalya’da yaşayan 30-65 Yaş arası kadınlarda Serviks Kanseri Tarama Programı kapsamında 116 bin 485 kişi tarandı ve Sağlık Bakanlığı il hedef nüfusu olan 114 bin 852 sayısının üzerine çıkarak yüzde 101,4 oranı ile Türkiye birincisi oldu. Bu kapsamda Ankara’da düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne belge verildi. Antalya'da bu kapsamda taramalara destek veren saha çalışmaları değerlendirilerek düzenlenen törenle, serviks kanseri tarama programında birinci olan Kemer İlçe Sağlık Müdürü ve ekibine, ikinci olan Korkuteli ve Serik İlçe Sağlık Müdürleri ve ekibine, üçüncü olan Alanya İlçe Sağlık Müdürü ve ekibine, meme kanseri tarama programında birinci olan Kaş İlçe Sağlık Müdürü ve ekibine, ikinci olan Kemer İlçe Sağlık Müdürü ve ekibine, üçüncü olan Demre İlçe Sağlık Müdürü ve ekibine, Kolorektal Kanser tarama programında birinci olan Kumluca İlçe Sağlık Müdürü ve ekibine, ikinci olan Gündoğmuş İlçe Sağlık Müdürü ve ekibine, üçüncü olan Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürü ve ekibine, Ayrıca ilimizdeki Aile Hekimlerinden; Muratpaşa Şehit Ebe Canan Akkuş'a Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Uzm. Dr. Levent Tuna Şengöz'e ve Ebe Nilüfer Kaştan Esen'e kendisine kayıtlı bireylere en çok tarama yapmaları nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından teşekkür belgeleri verildi. Törende konuşma yapan Hülür, saha çalışmalarında gösterdikleri üstün çabadan dolayı tüm ekipleri takdir ettiklerini ve hayat kurtarıcı bu çabalarla gurur duyduklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 15:40