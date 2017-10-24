'Kanser ilaçlarını reçetesiz satan siteler kapatıldı'

SAĞLIK Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, meme kanseri tedavisinde kullanılan “Tamoksifen” etken maddeli ilaçtan şimdiye kadar 224 bin kutu ithal edildiği ve yıl sonuna kadar da 140 bin kutu daha ithal edileceği belirtildi.

Son iki ay içinde 125 bin 517 kutu ilacın Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Bakanlık, bu sayının kanser ilacı ihtiyacının 3 katından fazla olduğunun altını çizdi.

Söz konusu kanser ilacının karaborsacılar ve vücut geliştirmek isteyen kişilerce stoklandığını belirten Sağlık Bakanlığı, denetimlerin başlatıldığını, ilacı reçetesiz satan internet sitelerinin ise kapatıldığını duyurdu.