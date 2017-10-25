Kanser hücrelerinin yüzde 80'ini öldürüyor!

1) PEYNİRİN ağız sağlığı için ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yapılan çalışmalar ve deney sonuçlarında peynirin içerisinde var olan ve doğal olan nisin maddesi, ağız ve diş sağlığına önemli faydalar sağlıyor. Fakat araştırmacılar çeşitli gıdaların bu etkisini denerken 0,25 - 37,4 mg miktarında nisin kullanmışlardı. Söz konusu yeni çalışmada ise nisin ayrıştırılmış ve saflaştırılmış ve milkshake formunda 800 mg olarak boyun tümörü olan farelere verilmiş.
2) Sadece 9 hafta sonra nisin tedavisi kanser hücrelerinin %70-80'ini öldürmüş. Araştırmacılar nisinin aynı zamanda antibiyotiğe dirençli, ölümcül enfeksiyonlara neden olabilen MRSA bakterileriyle de savaştığını bulmuşlardır.
3) Peynirin içerisinde var olan Nisin, gıda koruyucu bir madde olmasının çok ötesine geçti. Mevcut bulgular ve diğer yayınlanmış veriler nisinin antibiyotiğe dirençli enfeksiyonları, periyodontal hastalıkları ve kanserleri tedavi etme potansiyelinin olduğunu destekliyor" şeklinde belirtmiş.
4) Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda da peynirde bulunan bileşenlerin 30 çeşit kanserle savaşabildiği söyleniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.