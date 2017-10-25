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Kanser hücrelerinin yüzde 80'ini öldürüyor!
Kanseri hücrelerini yüzde 80 öldürüyor
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Kanser hücrelerinin yüzde 80'ini öldürüyor!

Michigan Üniversitesinde bir grup araştırmacının yaptığı çalışmalar sonucu süt ürünlerinin kansere karşı savaş açtığı gözlemlendi. İşte peynirin kanser hücreleri üzerindeki etkisi…

Kanser hücrelerinin yüzde 80'ini öldürüyor!

Michigan Üniversitesinde bir grup araştırmacının yaptığı çalışmalar sonucu süt ürünlerinin kansere karşı savaş açtığı gözlemlendi. İşte peynirin kanser hücreleri üzerindeki etkisi…

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:01
Kanser hücrelerinin yüzde 80'ini öldürüyor!
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1) PEYNİRİN ağız sağlığı için ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yapılan çalışmalar ve deney sonuçlarında peynirin içerisinde var olan ve doğal olan nisin maddesi, ağız ve diş sağlığına önemli faydalar sağlıyor. Fakat araştırmacılar çeşitli gıdaların bu etkisini denerken 0,25 - 37,4 mg miktarında nisin kullanmışlardı. Söz konusu yeni çalışmada ise nisin ayrıştırılmış ve saflaştırılmış ve milkshake formunda 800 mg olarak boyun tümörü olan farelere verilmiş.

2) Sadece 9 hafta sonra nisin tedavisi kanser hücrelerinin %70-80'ini öldürmüş. Araştırmacılar nisinin aynı zamanda antibiyotiğe dirençli, ölümcül enfeksiyonlara neden olabilen MRSA bakterileriyle de savaştığını bulmuşlardır.

3) Peynirin içerisinde var olan Nisin, gıda koruyucu bir madde olmasının çok ötesine geçti. Mevcut bulgular ve diğer yayınlanmış veriler nisinin antibiyotiğe dirençli enfeksiyonları, periyodontal hastalıkları ve kanserleri tedavi etme potansiyelinin olduğunu destekliyor" şeklinde belirtmiş.

4) Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda da peynirde bulunan bileşenlerin 30 çeşit kanserle savaşabildiği söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
KanserPeynirHücre
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