‘Kanser 50 yılda çözülmüş olacak’

TEKSAS Üniversitesi MD Anderson Kanser Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özpolat, kanser tedavisiyle ilgili son yıllarda artan araştırmaların bu konuda büyük mesafe katedilmesini sağladığını belirterek, “Kanser 50 yıl içinde çözülmüş olacak” dedi. Özpolat, kanserin en basit tanımıyla ‘kontrol edilemeyen hücre çoğalması’ olduğunu söyledi. Her sağlıklı hücreden kanser hücresi gelişebileceğini vurgulayan Özpolat, bunun için çeşitli mutasyonlar geçirmesi gerektiğini aktardı. Özpolat, değişik kanser türlerinde farklı mutasyonlar yaşandığını ve bu mutasyonların etkilerine bakıp bunlara yönelik ilaçlar geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Özpolat, şöyle devam etti:

“Yani başlangıçta normal hücreyi kansere çeviren mutasyonların bir kısmı devam ederken bir kısmını görmemeye başlıyoruz bir süre sonra. Üçüncü ve dördüncü aşamada ilaçlara direnç geliştiren hastalarda baktığımızda binlerce mutasyon oluyor artık çünkü o kadar kontrolden çıkıyor ki süreç ilerledikçe mutasyona uğrayan hücre artık çığırdan çıkıyor. Aynı hastada bile değişik bölgelerde biyopsi yaptığımızda değişik mutasyonlar görüyoruz.”



Lösemide başarı oranı yüzde 90



Bazı kanserlerde başarı oranlarının akıllı ilaçlar sayesinde hissedilir şekilde değiştiğini vurgulayan Özpolat, “Daha önce başarı oranı lösemide yüzde 30 iken, akıllı ilaçlar sayesinde yüzde 90’a çıktı. Ama pankreas kanseri gibi bazı kanserlerde henüz bu başarıyı yükseltmiş değiliz. Halen maalesef bir yıl içinde hastaları kaybedebiliyoruz” dedi.

Stresin, ‘modern hayatın getirdiği bir unsur’ olduğunu vurgulayan Özpolat, şöyle devam etti, “Ama bakacak olursak stres, kanseri başlı başına tetikleyen bir mekanizma değil ama büyük bir etken. Var olan ya da yeni başlamış olan kanserin büyümesini hızlandırıyor. Stresten uzak kalamıyorsanız, stresin etkilerini nötralize edici bir hayat tarzı öneriyoruz. Artık kanseri tamamıyla ortadan kaldıramasak bile kronik hale getirebiliyor duruma geliyoruz. Mesela şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi.”