KAN Şekerini Kontrol Etmenin 4 Yolu
Diyabet kandaki şekerin fazla çıkmasıyla vuku bulur. Şeker hastalığının en yaygın belirtileri ise sık idrara çıkma, sürekli açlık hissi ve aşırı susamak
olarak nitelendirilebilir. Kan şekeri testlerinin farkları vardır. Açlık testi son derece önemlidir. Bunun dışında pratik ölçüm cihazları da düzenli olarak
kan şekerinizi kontrol etmenizi sağlar.
Kan şekeri testi yaptıracaksanız özellikle 8 saat aç kalmak ve kesinlikle alkol, sigara içilmemesi gereklidir. Ayrıca kafein tüketimide bu testi
etkileyebilir. Bu sebeple kafein de kullanmamanız yararınıza olacaktır. Aşağı kan şekerinizi kontrol altında tutmak için işinize yarayacak bilgilerden
bahsettik. Sağlıklı bir yaşamın parçasının sağlık beslenme ve düzenli egzersiz yapmaktan geçtiğini unutmayın.
Ölçümler Önemli
Kan şekeri ölçen aletleri düzenli olarak kullanın. Bunlar beslenme düzeniniz ile ilgili sizler ipuçları verecektir. Vücudunuzun gösterdiği reaksiyonu
yorumlayabilmeniz için düzenli kan şekeri ölçümü yaptırmanız faydalı olacaktır.
Tarçını İhmal Etmeyin
Yapılan araştırmalara göre tarşın, insülini dengelemede yardımcı oluyor. Bu da vücuda yardım sağlıyor. Ölçüyü kaçırmadan tarçından
faydalanmalısınız.
Çekirdekten Vazgeçmeyin
Amerika’da bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeği magnezyum bakımından son derece zengindir.
Magnezyum insülin direnci için önemlidir. Hormanların dengelenmesi bakımından çekirdek son derece faydalı.
Spor Yapın
Spor sizin özellikle kan şeker dalgalanmanızı önler. Ancak aşırıya kaçmamak önemli kendinizi çok fazla yorarsanız bu ritim yine bozulacaktır. Daha
yorulmadım biraz daha fazla çalışayım mantığı aslında vücut dengenizi ve dolayısıyla kan şeker dengeniz için zararlı bir hal alabiliyor.
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