Kan grubunuz cinsel yaşamınızı etkiliyor

KAN grubunuzun cinsel yaşamınızdaki davranışlarınızı büyük ölçüde etkilediğini biliyor muydunuz?
İşte kan grubunun cinsel yaşama hatta karakterinize etkileri…
A Grubu Erkeği
Düzenli yaşamayı sever, iyi konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken titiz davrandığı gibi seks sırasında da titizliğe oldukça önem verir. Hijyen onlar için oldukça önemlidir.
B Grubu Kadını
Para konusunda eli çok açıktır ya da çok cimridir. İstek doludur. Sekse hiç hayır demez. Onun için mekan ve zamanın önemi yoktur.
B Grubu Erkeği
Özgürlüğünün sınırlanmasından nefret eder. Kadınlara saygısı sonsuzdur. Hep neşe dolu bir kadına sahip olmak ister. Seks sırasında da çok saygılı ve cömerttir.
AB Grubu Kadını
Pratik kadınlardır. Seks ile fazla uğraşmak istemezler. Onlar için iş hayatı seks hayatından önemlidir. Seksin hızlı sona ermesini isterler. Onlar için para ve çalışmak vazgeçilmezdir.
AB Grubu Erkeği
Seks sırasında mutlaka sözünün dinlenmesini, isteklerinin yapılmasını ister ancak hoşgörülü ve kararlıdır. Eğer onların istediklerini yaparsanız size ömür boyu aşık kalırlar…
0 Grubu Kadını
Şehvet ve arzu doludurlar. Onlar için seks vazgeçilmezdir. Erkeklerin yüreğini hoplatan elbiseler giymeye bayılır. Karşı cinsi baştan çıkarmak onların işidir. Bu kadınlarla bir kere bile beraber olsanız mutlaka devamını isteyebilirsiniz, bir daha vazgeçmeniz imkansızdır.
0 Grubu Erkeği
Aşık olduğu zaman birlikte olduğu kadını çok kıskanır. Onu asla başka bir erkekle düşünmek istemez. Kalabalığı sevmediği için sokakta öpüşmek bile onları sıkar. Yatakta ise son derece hareketli, çalışkan ve hırslıdır.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 14:03