Kalpteki "kaçak elektriği" yakarak kesiyorlar

Kalpte ritim bozukluklarına neden olan "kaçak elektrik yolları", ''elektrofizyolojik ablasyon'' yöntemiyle yakılarak tedavi ediliyor

Kalpteki "kaçak elektriği" yakarak kesiyorlar
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TÜRKİYE'DE aralarında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi  Hastanesinin de bulunduğu sayılı merkezlerde uygulanan ve 1-2 saat süren yöntem  ile hastalar, hayatlarını daha sağlıklı sürdürebilme şansı yakalıyor.
GAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalı  Başkanı Prof. Dr. Murat Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ritim  bozukluklarının toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.
Ritim bozukluklarına bazen anemi, stres, guatr, enfeksiyon gibi farklı  rahatsızlıkların ya da kalbin yapısındaki doğuştan bozuklukların yol açabildiğini  anlatan Sucu, rahatsızlığın bazı türlerinin de panik atakla karıştırıldığını  belirtti.
 Kalpte "aksesuar yollar" denilen fazla yollar bulunduğunu dile getiren  Sucu, bu yolların doğuştan çalışmamasına rağmen zaman içinde kendiliğinden aktif  hale gelmeye başlamasının ritim bozukluklarına neden olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Murat Sucu, normalde kalpta elektriksel uyarıyı sağlayan  sistemin tek bir yol üzerinden çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti
"Yani kalbin içinde elektrik hatları var, bazı insanlarda doğuştan  ikinci, üçüncü yollar olabiliyor. Elektrik hem normal yoldan, hem de kaçak, yani  aksesuar yoldan gitmeye başlayınca çarpıntı olmaya başlıyor. Bunların yapısı  farklı. Bazıları iyi, bazıları kötü huylu. İyi huyluları gençlerde, kadınlarda,  kalp hastalığı olmayan kişilerde görüyoruz ve bunlar hastanın yaşamını pek tehdit  etmiyor. Ancak acile çarpıntı şikayetiyle götürülen bulgulara yol açıyor. Bu  çarpıntılar, birden başlayıp, birden son bulur. Bu tür ritim bozukluklarını  elektrofizyolojik ablasyon dediğimiz yöntemle tedavi ediyoruz. Bir de ölümcül  olan ritim bozuklukları var. Bunları da kalp yetmezliği, kalp büyümesi, genetik  kalp hastalıkları olan kişilerde görüyoruz."
 "Hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi"
Kalp ritim bozukluklarını üniversite hastanelerinde başarıyla tedavi  edebildiklerini belirten Sucu, tedavi için önemli olanın tanı olduğuna dikkati  çekti.
Prof. Dr. Murat Sucu, operasyonu lokal anestezi altında  gerçekleştirdiklerini ve her yaş grubundan insana uygulanabildiğini belirterek,  şöyle konuştu:
"Her 'Çarpıntım var' diyene elektrofizyolojik ablasyon yöntemini  uygulamıyoruz. Bu yöntemi daha çok doğuştan aksesuar yolları veya odakları  bulunan hastalara uyguluyoruz. Bacak damarından girerek kalpteki kaçak elektrik  yollarını buluyor ve radyo frekans enerjisi dediğimiz yöntemle tahrip ediyoruz.  Ablasyonla hastanın yaşam konforunu ve kalitesini artırabiliyoruz. Hastayı 24  saat içinde taburcu edebiliyoruz. Operasyonun süresi ise hastaya göre  değişebiliyor. Kateterlerle kalp içindeki sinyalleri kaydediyoruz. Bu sayede  çarpıntı olabilecek yerleri tespit edip yakabiliyoruz. Operasyonu hastayla sohbet  ederek gerçekleştiriyoruz. Çok düşük olsa da tekrarlama riski var, yaptığınız  tahribat yeterli olmayabiliyor. Ancak güvenilir, hayat kurtarıcı bir tedavi  yöntemi."  
 
 

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