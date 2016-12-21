Kalp sağlığı için mor gıdalar yiyin

BAŞTA patlıcan, kırmızı lahana, kuşkonmaz ve yaban mersini olmak üzere düzenli olarak mor renkli sebze ve meyve tüketmenin, kalp hastalıklarına karşı vücudu koruduğu belirtildi. Mor patates, nar ve siyah pirincin de kalp dostu olduğunu vurgulayan araştırma ekibinin başındaki Doktor Matthew Plowman, “Bu besinler sadece kalbi korumuyor aynı zamanda genç kalmaya da yardımcı oluyor. Antioksidan zengini ve bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar” diye konuştu.

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