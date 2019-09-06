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Kalp pili ameliyatında yeni yöntem

Türk hekimler Doç. Dr. Serkan Durdu ve Doç. Dr. Başar Candemir başkanlığındaki ekip tarafından, farklı merkezlerde pıhtıya ve tıkanmaya bağlı ana damarların kapalı olması nedeniyle kalp pili uygulaması yapılamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen hastanın kalbine pil yerleştirildi

SAĞLIK 06.09.2019, 17:35
Kalp pili ameliyatında yeni yöntem
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ANKARA Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim  Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göğüs  kafesi açılmadan, kalp ve damar cerrahisinde, sağ taraftan memenin etrafından  yaklaşık 3 santimetrelik kesi açılarak uygulanan minimal invaziv (küçük kesi)  yöntemiyle önemli bir operasyona imza attıklarını söyledi.
Yöntemin hem hastaya hem de hekime önemli avantajlar sağladığını ancak  uygulamanın dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabildiğini ifade eden  Durdu, bu yöntemde kişinin kaburgasında herhangi bir kesik olmadığını, ameliyata  bağlı kanama oranının daha az ve ameliyat başarının daha yüksek olduğunu  vurguladı.  Ameliyat sonrası komplikasyon riskinin çok daha az olduğunun da altını  çizen Durdu, "Enfeksiyon riski düşük ve hasta çok daha kısa sürede taburcu  olabiliyor, ameliyat başarısı da daha yüksek oluyor." diye konuştu.
 
"Tedavi şansını Türkiye'de buldu"
 
 Minimal invaziv cerrahideki operasyonlar kapsamında çok önemli bir  ameliyatı gerçekleştirdiklerini aktaran Durdu, şöyle devam etti:  "Operasyon, 24 yıl öncesinde lenfoma nedeniyle kemoterapi ve  radyoterapi tedavisi gören KKTC'den gelen hastamıza gerçekleştirildi. Hastanın  öyküsüne göre, tedavisinin ardından kalp fonksiyonlarında önemli bozulmalar  gerçekleşiyor, ciddi bir ritim bozukluğu ile karşı karşı kalıyor. Hatta, bu  süreçte bir kez ölümcül ritim bozukluğu gelişerek kalbi duruyor ve yapılan  müdahalelerle kalp yeniden çalıştırılıyor. Takip eden uzmanlar, kalbine pil  takılması gerektiğini belirtiyor.
 
 Kalp pili takma işlemi birçok merkezde üç kez deneniyor ancak hastanın  kalbe giden ana damarları ve karaciğer seviyesindeki ana damarlar pıhtı nedeniyle  kapalı olduğundan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu durumda hastaya  yapılacak bir girişim olmadığı belirtiliyor."
 KKTC'de hastayı takip eden Doç. Dr. Osman Beton'un minimal invaziv  yöntemle hastaya pil konulması konusunda kendilerinden görüş aldığını anlatan  Durdu, yaptıkları değerlendirme sonucunda hastaya son teknolojinin kullanıldığı  hibrit ameliyathanede, minimal invaziv operasyon yöntemlerinin kombinasyonuyla  pil takılma işleminin  uygulanması yönünde karar aldıklarını söyledi.
Hastanın kalbine ulaşan damarlara konulması gereken kanül denilen  kateterlerin yolunun damar tıkalı olduğu için kapalı olduğunu anlatan Durdu,  "Özel girişimler yapılarak hastaya standart minimal invaziv cerrahisi yapıldı ve  sonrasında çalışan kalpte sağ kulakçığı açarak kalbin içerisine üç boşluğa  ulaşarak pil elektrotları yerleştirildi." dedi.
 
  
"Türk hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gurur verici"
 
Bu süreç içerisinde AÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim  Üyesi Doç. Dr. Başar Candemir ile operasyon hazırlıklarını yürüttüklerine değinen  Durdu, sürece ilişkin şunları aktardı: "Hastada, kalbe ulaşan damarlara koymamız gereken kanül denilen  kateterlerin yolları kapalıydı çünkü damarlar tıkalıydı. Özel girişimler yaparak  hastaya minimal invaziv cerrahi uyguladık ve sonrasında çalışan kalpte sağ  kulakçığı açarak daha sonrasında üç kalp boşluğa ulaşarak pil elektrotları  yerleştirildi. Bu noktada uygun kalp bölgelerine kabloların yerleştirilme işlemi,  hibrid ameliyathane denilen son teknoloji ile donatılmış cihazların bulunduğu bir  ameliyathanede gerçekleştirildi."
 
Doç. Dr. Başar Candemir de şu an hastanın genel sağlık durumunun gayet  iyi olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edileceğine işaret ederek operasyona  ilişkin şu değerlendirmede bulundu:  "Normalde, üst taraftan kollardan toplardamarlardan girerek iğne ile  yapılıyor. Kalbe iki toplardamar girişi var. Ahmet Bey'de öncesinden radyoterapi  nedeniyle bu bölgeler tamamen tıkanmış. Dar ve tıkalı bölgeleri girişimci  kardiyologlar açmaya çalışmış ancak olmamış. Bu hastalarda ikinci yöntemde  karaciğer toplardamarına iğne ile girerek de kablolar kalbe gönderilebiliyor.  Ancak Ahmet Bey'de karaciğer toplardamarının olduğu bölgelerde yaygın pıhtı  alanları vardı. Girildiğinde akciğere pıhtı atabilir ve ölümcül riskler söz  konusu olabilirdi."
 
 "Dünyada ilk"
 
  Ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü anlatan Candemir, "Minimal  invaziv yöntemle çalışan kalpte, kalp içine kalp pili yerleştirilmesi, dünyadaki  ilk operasyon. Tamamen standart dışı olan ve dünyada ilk kez yapılan yöntemle, üç  boşluklu bir kalp pilini hastaya yerleştirdik. Hem tıp literatürü hem ülkemiz hem  de Türk hekimlerinin başarısı açısından oldukça güzel bir gelişme olduğunu  düşünüyorum. Ameliyatın başarılı olması ve bu operasyonun ülkemizde ve Türk  hekimleri tarafından yapılmış olması da ayrıca gurur verici. Bu ameliyat, çeşitli  nedenlerle kalp pili gereksinimi bulunan, tıkalı damarları olan ve kabloların  kalbe gönderilemediği hastalarda uygulanabilecek yeni bir yöntemdir." şeklinde  konuştu.  Candemir, ameliyatın bilimsel makale olarak hazırlandığını ve  uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmak üzere gönderileceğini bildirdi.
 
 Doç. Dr. Serkan Durdu da bu uygulanın birçok hastanın tedavisine çözüm  sağlayacağına inandıklarını belirterek yöntemin ulusal ve uluslararası alanda  paylaşacaklarına dikkati çekti.
 
 
"En çok yapmak istediğim şey, ailemle dolaşmak"
 
 Ameliyatla sağlığına kavuşan KKTC'de yaşayan 44 yaşındaki iki çocuk  babası Ahmet Kaslı da tedavi olabilmek için çok yere başvurduğunu ancak kendisine  yapılabilecek bir şey olmadığı yönünde görüş bildirildiğini kaydetti. Yaşadıkları süreci anlatırken gözyaşlarını tutamayan Kaslı, "Bizim  bütün dünyamız yıkıldı. Allah'ıma şükürler olsun şimdi." dedi.
Başarılı bir operasyondan çıkmış olmanın sevincini yaşadığını dile  getiren Kaslı, "KKTC'deki Osman hocamın sayesinde buraya geldim. Türkiye'deki  hocalarıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Hastaneden çıktığımda ilk ve en çok  yapmak istediğim şey, ailemle dolaşmak." diye konuştu.
 

#Türk hekimler #kalp pili
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