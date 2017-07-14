Kalp krizini önceden öğrenebileceğiz

OXFORD Üniversitesi’ndeki araştırma ekibine göre yeni görüntüleme sistemi, dünyada en çok ölüme neden olan tıbbi vakalardan kalp krizi ve felçlerin tedavisinde devrim yaratacak. BBC’nin haberine göre yeni sistem, kimlerin kalp krizi riski altında olduğunu belirlemek için kalp damarlarının etrafındaki yağ ve iltihaplanma veya kızarıklık şeklinde açıklanabilecek enflamasyonu inceliyor.Bu şekilde, kalp krizi ya da felç riski altındaki yüksek riskli hastalarda bunları önlemek için daha yoğun bir tedavi uygulanabilecek. Araştırma ekibinden Prof. Charalambos Antoniades “Kardiyolojideki en önemli buluş kalp damarlarının içindeki enflamasyonu görebilmek. Bu son 50 yıldır büyük bir zorluktu” dedi. Science Translational Medicine adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, enflamasyonun kalp damarlarının dışındaki yağların davranışını nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Enflamasyon olduğunda yağ çözünmeye ve etrafındaki doku daha sulu hale gelmeye başlıyor. İngiltere Kalp Vakfı’nın direktörü Prof. Metin Avkıran ise “Eğer teknik, daha büyük bir hasta grubunda da işe yararsa, potansiyel olarak ölümcül kalp krizi ve felçleri önlemek için daha etkili bir tedavinin önünü açabilir” dedi.