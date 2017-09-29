Kalp hastalarına seks uyarısı

KALP-damar hastalığı yaşayan pek çok kişi cinselliğin tehlikeli olduğunu düşünüp cinsellikten tamamen vazgeçiyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Kalp Derneği’nin bilimsel dergisinde yayınlanan ve yaklaşık 3500 kişiyi inceleyen yeni bir çalışmada kalp hastalığı sonrası 10 hastadan neredeyse birinin seks hakkında hekimlerine danıştığı gösterildi. Kalp hastalarının birçok cinsel korkusu var.

Cinsellik sırasında kalp krizi geçirmek, partnerin kalp sorunu yaşaması bu kabuslardan bazıları. Oysa dikkatli olunduğunda kalp hastalığı sonrasında da keyifli ve mutlu bir cinsel yaşama kavuşmak mümkün.

SEKS SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRİLİR Mİ?

Cinsel ilişkide kalp krizi geçirme veya kalbe bağlı ölüm riski oldukça nadir görülüyor. Bu konuda net rakamlar var. Sağlıklı bir kişide seks sonrasında kalp krizi görülme riski yaklaşık 1 milyonda 2.5. Bu risk daha önce kalp hastalığı geçiren kişilerde sadece 1 milyonda 25’e kadar çıkıyor. Ancak gördüğünüz gibi yine de çok düşük bir risk söz konusu. Stressiz bir ortamda, rahat bir hazırlık dönemi ardından keyif aldığınız bir partnerle seks yapmak kalbi yormuyor.

KALP AMELİYATI SONRASI CİNSEL HAYATINIZ NASIL DEVAM ETMELİ?

Genelde kalp krizi sonrası yaklaşık 6-8 haftalık, stent ameliyatları sonrası 3-4 haftalık, bypass sonrası 8-14 haftalık bir bekleme süresi öneriyoruz. Ameliyat sonrası nekahet döneminin tamamlanması ve yara yerlerinin iyileşmesi gerekiyor. Ancak bu süreler hastaların genel sağlık durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle hekiminize danışın. Kalp hastalığı sonrasında seks yapıp yapmayacağınızın en güzel testi şu: Eğer göğsünüzde rahatsızlık, ağrı, çarpıntı gibi belirtiler olmadan 15-20 dakika yürüyebiliyorsanız sekse hazırsınız demektir. Ancak hekiminize danışmayı unutmayın! Göğüs kemiklerini zorlamayan pozisyonları seçin. Hafif uyarılarla başlayıp tam cinsel birlikteliğe yavaş yavaş geçin.

SEKS 2 KAT MERDİVEN ÇIKMAK DEMEK...

Aslında cinsellik için gereken enerji öyle çok fazla da değil. Cinsellik için gereken enerji genelde bir eşya taşımak, orta şiddette 20 dakika yürüyüş yapmak, bahçe ve ev işleriyle uğraşmak kadar. Seks sırasındaki oksijen tüketimi 1 veya 2 kat merdiven çıkmaya benziyor. Kalp hastalığı sonrasında seks yapıp yapmayacağınızın en güzel testi şu: Eğer göğsünüzde rahatsızlık, ağrı, çarpıntı gibi belirtiler olmadan 15-20 dak. yürüyebiliyorsanız sekse hazırsınız demektir. İlk zamanlar pozisyonlarda eşinizin daha aktif olmasında bir sakınca yok. Hatta bu durum çift olarak hoşunuza bile gidebilir. Ancak zamanla kalbiniz ve kondisyon seviyeniz iyileştikçe eski pozisyonlara geri dönebilirsiniz. Ancak tabii başlamadan önce utanmadan sıkılmadan hekiminize danışmanız şart!