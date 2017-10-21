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Kalp hastaları sodaya dikkat!

Oruç tutan kalp hastalarının sahura kalkması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yazıcı, "Sahurda kahvaltı tarzı yiyecekler tercih edilmelidir''

Kalp hastaları sodaya dikkat!

Oruç tutan kalp hastalarının sahura kalkması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yazıcı, "Sahurda kahvaltı tarzı yiyecekler tercih edilmelidir''

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:18
Kalp hastaları sodaya dikkat!
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ORUÇ tutan kalp hastalarının sahura kalkması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yazıcı, "Sahurda süt, yumurta, yoğurt, yarım yağlı veya yağsız peynir, birkaç tatlı kaşığı reçel veya bal içeren bir kahvaltı tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak sahurda 2-3 dilim kepekli veya tahıllı ya da çavdar ekmeği, çorbalar, çiğ meyve-sebze, domates, salatalık yenilmelidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Yazıcı kalp damar hastalarının kırmızı et ve kızartma türlerinden uzak durması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Ramazanda tatlı olarak yağlı ve ağır tatlılar yerine kalorisi düşük sütlaç, güllaç, muhallebi, hoşaf ve kompostolar tercih edilmelidir. Ramazan boyunca özellikle kalp-damar, tansiyon hastaları sosis, salam, sucuk, pastırma, börek, kırmızı et ve her türlü kızartmadan uzak durmalılar" dedi.

Oruç süresinin uzunluğu ve sıcaklık nedeniyle ortaya çıkan ciddi sıvı kaybını gidermek için tüketilen sodanın kalp yetmezliği ve beyin kanamasına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yazıcı, şöyle konuştu:

"İftar ile sahur arasında bol bol sıvı tüketilmelidir. Günlük yaklaşık 2 litre sıvı ihtiyacı enerji verici olan ayran, taze sıkılmış meyve suları, sebze suları ile karşılanabilir. Tansiyon ve kalp hastaları için günlük tuz alımının kısıtlanması tedavinin önemli bir parçasıdır. Sıvı ihtiyacını veya hazımsızlığı gidermek için alınan sodanın içindeki sodyum vücutta daha fazla sıvı tutulmasına neden olur, bu da ciddi tansiyon artışına yol açabilir. Tansiyon yükselmesi de kalp yetmezliği, beyin kanamalarına neden olabilir. Bu nedenle hipertansiyon ve her tür kalp hastası soda ve maden suyu tüketmemelidir." 

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