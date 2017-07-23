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Kalp ameliyatında iz bırakmayan 'estetik pencere'

“Küçük kesi” yöntemiyle yapılan kalp ameliyatlarında iz kalmadığını belirten Kalp Cerrahı Prof. Kazaz, “Kalp ameliyatlarından sonra iz kalma korkusu, hastalar için ameliyatta hayatını kaybetmek kadar önemli bir stres haline geldi” dedi

Kalp ameliyatında iz bırakmayan 'estetik pencere'

“Küçük kesi” yöntemiyle yapılan kalp ameliyatlarında iz kalmadığını belirten Kalp Cerrahı Prof. Kazaz, “Kalp ameliyatlarından sonra iz kalma korkusu, hastalar için ameliyatta hayatını kaybetmek kadar önemli bir stres haline geldi” dedi

23 Temmuz 2017 Pazar 16:44
Kalp ameliyatında iz bırakmayan 'estetik pencere'
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KÜÇÜK kesi” yönteminin hastaları rahatlatan ve memnun eden bir uygulama olduğunu dile getiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakkı Kazaz, “Bu yöntemi kalbinize giden kozmetik yol şeklinde tanımlıyoruz. Kozmetik kazancın yanı sıra, hastaların operasyon sonrası ağrılarının azalması, hastaneden taburcu olma sürelerinin kısalması, ameliyat sonrası tamamen iyileşme döneminin 6 haftadan 2 haftaya inmesi gibi pek çok artı getiriyor” dedi. 
 
DAHA DÜŞÜK ENFEKSİYON RİSKİ
 
Bilim ve Sağık Haber Ajansından Erkan Doğan'a konuşan Dr. Kazaz, kalp ameliyatlarında uygulanan küçük kesi yönteminin diğer avantajlarını şöyle anlattı: 
 
"Ameliyatlarda daha az kan kaybı, daha düşük enfeksiyon riski, cerrahi travma ve acının azalması, hastanın ameliyat sonrası istediği pozisyonda yatabilmesi, hastaneden taburcu olunca araba kullanabilmesi, hayata erken ve üretken birey olarak dönmesi, cinsel hayatın sınırlanmaması ve hastanede daha kısa yatış gibi pek çok avantajı var."
 
Prof. Kazaz, pencere tedavisinin kalp cerrahı ile hastası arasında kurulan kozmetik bir köprü olduğunu da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük KesiHakkı Kazaz
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