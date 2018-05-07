Kalitesiz güneş gözlüklerine dikkat

-Ceren ŞAHİN

YAZ mevsimi ile birlikte sosyal yaşamını açık alanlarda geçiren insanlar güneş ışınlarının zararlı etkileri ile karşı karşıya kalıyor. Güneş mor ötesi yani ultraviyole denilen ışınlarıyla gözün tüm tabakalarına zarar verebiliyor. Kalıcı güneş yanıklarına sebep olabilen bu ışınlara maruz kalmamak için ultraviyole koruması olan güneş gözlüğü veya fotokromik gözlük camı kullanmak gerekiyor.

2014 yılından bu yana Alanya halkına hizmet veren Pratik Optik işletme sahibi Kübra Parmaksızoğlu, güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Yeni Alanya okurları için anlattı.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ BİR AKSESUARDAN FAZLASIDIR

Günümüzde güneş gözlüğü son derece önemli bir ihtiyaç olarak insanların dörtte üçü tarafından kullanılıyor. Göz için oldukça zararlı olan UV ışınlarına karşı koruma sağlanmasının yanı sıra, güneş gözlüğünün bir moda aksesuarı olarak da insanlar arasında büyük etkisi var. Güneş gözlüğü camlarının, ultraviyole (UV) de denilen ve güneşten gelen mor ötesi ışınlarına karşı koruma sağlaması gerekmekte olduğuna dikkat çeken Parmaksızoğlu, Yeni Alanya okurları için yapmış olduğu açıklamada "İnsan gözü, ışığa karşı doğal bir savunma sistemine sahiptir. Oysa sadece görünen ışığı kesen ama UV ışınlarına karşı bir blokaj sağlamayan alelade güneş gözlükleri, gözbebeğinin gözün kendini doğal yolla koruma özelliğini de devre dışı bırakır. Gözbebeği, güneş gözlüğünün sağladığı karanlık ortamda iyice açılacağından, görünmeyen UV ışınları açık gözbebeğinden içeri çok fazla oranda girer. 'UV filtresi', gözlük camının koyuluğundan bağımsızdır ve gözlük camının hamurunda gerçekleşir. Dolayısıyla güneş gözlüğünün gözü koruma özelliği camların koyuluk derecesinden çok camların kalitesine ve UV filtresinin bulunmasına bağlıdır" ifadelerine yer verdi.

PLAJDA KULLANILAN GÖZLÜKLERİN EMİLİMİNE DİKKAT

Plajda güneşlenirken kullanılacak güneş gözlüklerinin farklı özelliklere sahip olabileceğini belirten Parmaksızoğlu, "Yüksek dağlık bölgelerde kullanım için yüzde 50 ile yüzde 70 arası emilim değerleri yeterli olurken, çok aydınlık ortamlarda, örneğin plajda güneş altında en az yüzde 85 oranında emilim değerlerinde olan gözlüklerin kullanılması gereklidir. Çünkü beyaz kum ve kar güneş ışınlarını yüzde 90 oranında yansıtır. Plajda şemsiye gölgesi altında da bronzlaşmamızın nedeni de budur" ifadelerine yer verdi.

ŞOFÖRLER POLARİZE CAM KULLANMALI

“Polarize, fotoğrafçıların çekim esnasında oluşan yansımaları engellemek için kullandıkları bir çeşit filtredir. 1940'lı yıllardan beri güneş gözlüğü sektöründe de kullanılmaktadır. Güneş gözlüklerinde polarize filtrenin tek bir amacı vardır; o da yerden ya da yere paralel yüzeylerden gelen yansımaları engellemek ve azaltmaktır” diyerek konuşmasına başlayan Parmaksızoğlu, mesaisini direksiyon başında geçiren şoförlerin polarize özellikli gözlükler tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Parmaksızoğlu, araç kullananların yanı sıra balıkçılar, su sporları ile uğraşan insanlar, kayakçılar, bisikletçiler ve özellikle de 60 yaş sonrası katarakt ameliyatı olmuş kişilerin de polarize cam özelliğine sahip gözlükler kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.

KALİTELİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

Kaliteli gözlük camlarında kabarcık, harelenme ya da düzensiz görüntü olmaması gerektiğine dikkat edilmesi konusunda uyaran Parmaksızoğlu "Parmakla bastırılınca esnemez ve en önemlisi camın içinden bakarak odaklandığımız bir nesnede, gözlük hareket ettirildiğinde dalgalanma, şekil bozukluğu ve farklı yönlere kayma oluşmaz. Güneş gözlüğümüzün camları, gözlerimizi yan ve üstlerden veya yansıma ile aşağıdan gelen güneş ışınlarına karşı koruyacak nitelikte bir büyüklüğe sahip olmalı her açıdan gözü koruyabilmeli, yüz yapımıza uygun olarak rahat ve konforlu kullanılacak şekilde seçilmelidir" şeklinde konuştu.

MODADA YUVARLAK FORMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Kıyafetler gibi gözlüğün de bir modası var. Gözlük modası da, kıyafet modası gibi her sezon yenileniyor. Kübra Parmaksızoğlu, 2018 yılı gözlük modası hakkında da bilgiler verdi. Gözlükte yuvarlak ve büyük formların Alanya halkının gözdesi olduğuna dikkat çeken Parmaksızoğlu, 2018 yılında gözlük camlarının renklerle coşacağını ifade etti. Gözlük camlarında renklerin yanı sıra şeffaflığın ön plana çıktığı modellere de değinen Parmaksızoğlu “2018 kadın gözlük çerçeveleri modellerinde ışıltılar yoğunlukta. 2017 yılında küçük çerçeveli gözlükler daha ön plandayken, 2018 yılında büyük gözlükler yuvarlak formları ile yine revaçta. Büyük çerçeveli gözlüklerin modası kolay kolay geçmeyecek gibi gözüküyor. Geometrik ve renkli camlı gözlükler, 2018 gözlük modasına adeta damgasını vuruyor. Şeffaf ve gri renkteki gözlük camları, geometrik desenli gözlüklerde bir adım öne çıkıyor. Geometrik desenli gözlüklerde, metal yoğun olarak kullanılıyor. Renkli camları, 2018 yılında hem yazın hem kışın göreceğiz. Beğenilen renge ya da kişinin moduna uygun olarak mavi, sarı, yeşil ve daha birçok gözlük camı rengini gözlerde görmek mümkün. Canlı renkler pek bana göre değil derseniz; lila, pudra rengi ve kahve tonları ve şeffaf renkli camlar bu yıl oldukça moda. Son dönemin popülaritesi bu seneyi de kasıp kavuracak. Güneşte şeffaf olan ama içeri kapalı noktalarda kararan şeffaf gözlükler çok beğeniliyor. Hem dışarı da hem de içeride gözünüzden çıkarmadan kullanım kolaylığı sağlıyor. Kişiye çekicilik kazandıran bir gözlük stili olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.