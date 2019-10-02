Kaliteli yaşam için doğru yürüyüş

FERİDE Ekimler Süslü, düzenli yürüyüşlerin kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştirdiğini ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Süslü, "Yürüyüş sayesinde kaslar kuvvetleniyor, şişmanlık ve stres oranı azalıyor, yaşlanma süreci gecikiyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için düzenli yürüyüşleri yaşam biçimi haline getirmek büyük önem taşıyor" dedi.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Düzenli yürüyüşün vücudun oksijeni kullanma kapasitesini artırdığını, büyük kas gruplarını dinamik ve ritmik olarak çalıştırdığını kaydeden Feride Ekimler Süslü, "Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yapılan düzenli yürüyüşler dakikada 6 kalori harcanmasını sağlar. Kilo almayı engelleyerek, vücutta yağ oranının azalmasına yardımcı olur. Yürüyüş kemikleri güçlendirir, kilonun korunmasını, kalp ve akciğer sağlığının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. 40 yaş ve üstü kişiler mutlaka doktor kontrolünde yürüyüş programlarına başlamalıdır. Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları olan kişiler sık sık doktor kontrollerini ihmal etmemelidir" diye konuştu.Feride Ekimler Süslü, yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:"Yürüyüş, hafif bir yemekten en az iki saat sonra yapılmalıdır. Yürüyüş öncesi ve sonrasında bol su tüketilmelidir. Ağır bir yemek sonrası hızlı ve yorucu yürüyüşlerden kaçınılmalıdır. Yürüyüş için uygun olan özel tabanlıklı yürüyüş ayakkabıları kullanılmalıdır. Eğer yürüyüşler açık alanda yapılacaksa sabah erken saatler seçilmelidir. Yine kilo vermek amacıyla yürüyüş yaparken vücuda naylon, muşamba ve benzeri maddelerin sarılmasının bir faydası yoktur."

DAKİKADA 6 KALORİ YAKABİLİRSİNİZ

Feride Ekimler Süslü, şöyle devam etti:"Yürüyüşe ısınma hareketleriyle yavaş yavaş başlanmalıdır. Saniyede bir adım atarak dakikada 2-6 kalori, iki adım ile dakikada 5-7 kalori harcanabilir. Aynı şekilde yine yavaş yavaş yürüyüş sonlandırılmalıdır. Bu yürüyüş programı düzenli bir beslenme planı ile yılda 5-6 kilo verilmesini sağlayabilmektedir. Gün içerisinde yürürken, otururken, kalça kaslarının en az 30 kez kasıp, gevşetmek de oldukça faydalıdır."Feride Ekimler Süslü, yürüyüşün sağlığa yararlarını ise şöyle sıraladı:"Uykusuzluğu azaltır, Sindirimi kolaylaştırır, Kan basıncını düzenler, Yorgunluk hissini engeller, Solunum kapasitesini artırır, Kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar, Vücutta doğal keyif verici hormonların (endorfin) salınımı sağlar, Beyne oksijen sağlanmasını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir, HDL/LDL (İyi huylu-kötü huylu kolesterol) dengesini düzenler. Kan yağlarının (trigliserid) düzeyini düşürür."